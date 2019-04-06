«Недостаточно доказательств»: с Макгрегора могут снять часть обвинений за нападение на болельщика

С бойца ММА Конора Макгрегора могут снять часть обвинений за инцидент с нападением на болельщика Ахмеда Абдирзака. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на бывшего помощника прокурора Дэвида Вайнштейна, который ознакомился с материалами судебного заседания. В то же время ирландцу по-прежнему грозит несколько лет лишения свободы и запрет на въезд в США.

Переквалификация обвинений

В деле о нападении Конора Макгрегора на фаната появились новые сведения. Бывший помощник прокурора Дэвид Вайнштейн сообщил американским СМИ, что одно из выдвинутых против Макгрегора обвинений было переквалифицировано в преступление меньшей степени тяжести, а другое — из преступления в проступок.

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«Проанализировав факты данного инцидента, обвинение выявило недостаточность доказательств в пользу изначальных обвинений в преступлениях», — заявил Вайнштейн.

Таким образом, максимальный срок возможного наказания сократился с 20 до 6 лет.

Единственное из вменяемых Макгрегору преступлений переквалифицировано из ограбления с применением силы, в котором он обвинялся изначально, в ограбление путём внезапного выхватывания.

Инцидент произошёл в Майами 12 марта. Около пяти часов утра, когда Макгрегор выходил из отеля, его увидел английский поклонник Ахмед Абдирзак. Болельщик попытался сфотографировать своего кумира на мобильный, однако ирландец отобрал телефон и разбил его, при этом забрав гаджет с собой.

Боец был задержан полицией Майами, однако в этот же день его отпустили под залог в $12,5 тыс. Заседание суда по данному делу состоится 10 апреля.

Запрет на въезд в США

В то же время Макгрегор по-прежнему рискует столкнуться с серьёзными проблемами вследствие обвинительного приговора. Как отмечает Вайнштейн, вердикт суда может сказаться на его спортивной карьере.

«Как и в ситуации с предыдущим арестом, главная проблема в том, как это повлияет на его иммиграционный статус. Преступление квалифицируется как тяжкое. В случае вынесения обвинительного приговора ему может быть запрещён въезд на территорию США», — добавил Вайнштейн.

Это может осложнить отношения между Макгрегором и UFC, так как большинство турниров промоушена проходят на территории США.

С боксёрской карьерой дело обстоит не лучше. Как и другие важные события, поединок между Макгрегором и Флойдом Мейвезером — младшим также прошёл в США. Безусловно, значимые поединки устраиваются и на территории Великобритании, но там весь ажиотаж связан с фигурой действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Как представителю первого среднего веса ирландцу вряд ли удастся организовать встречу с непобеждённым британцем.

Нападение на автобус

Для ирландца этот процесс не первый. В апреле прошлого года он совершил нападение на автобус с бойцами UFC, среди которых был Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор в компании с Артёмом Лобовым и другими коллегами забросал транспортное средство тяжёлыми предметами, в результате чего несколько спортсменов получили травмы.

Конор покинул место преступления, однако позднее был задержан полицией. Бойца отпустили под залог в размере $50 тыс. и запретили выезд из США. Позднее суд изменил решение и разрешил передвигаться по территории Соединённых Штатов и выезжать в другие страны.

В итоге Макгрегор признал свою вину, а в качестве наказания отделался пятью днями общественных работ и посещением курсов по управлению гневом (по информации TMZ, Конор отработал в одной из церквей Бруклина).

Реванш с Нурмагомедовым

Напомним, что полторы недели назад Макгрегор объявил о своём уходе из смешанных единоборств, зато через несколько дней успел не только вернуться, но и устроить жёсткую перепалку с Нурмагомедовым. Ирландец в грубой форме оскорбил действующего чемпиона UFC в лёгком весе и его жену. Это вызвало волну негодования как среди представителей россиянина, так и от него самого.

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Вполне возможно, ирландец рассчитывает получить право провести ответный поединок. В октябре 2018 года бой непримиримых соперников на турнире UFC 229 закончился победой Хабиба в четвёртом раунде, после чего началась потасовка с участием бойцов и их угловых. В результате Макгрегор был отстранён на шесть месяцев, а Нурмагомедов — на девять. Также годичной дисквалификации подверглись Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов.

Однако планам Конора надеется помешать первый номер рейтинга лёгкого веса UFC. Тони Фергюсон выразил мнение, что Макгрегор недостоин боя-реванша с Нурмагомедовым, и сам вызвал Хабиба на поединок.

«Ты проиграл досрочно. Постучал, а затем сбежал как трус. Сейчас ты пытаешься выпросить реванш, отбирая то, что по праву принадлежит мне. Ты фальшивый идол. Хабиб, когда будешь драться со мной, болван? Или будешь бегать от меня, как на турнире UFC 209? Трус. Никто из вас не предан этому спорту. Я настоящий чемпион», — написал Фергюсон на своей странице в Twitter.