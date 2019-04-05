«UFC нужен кодекс поведения»: что в мире единоборств говорят о конфликте между Нурмагомедовым и Макгрегором

Менеджер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что команда россиянина не намерена обращаться в суд в связи с оскорблениями со стороны ирландца Конора Макгрегора. Тем не менее он отметил, что спортсмен должен нести ответственность за свои слова. Американец Келвин Гастелум, который также выступает в ММА, считает, что конфликт Нурмагомедова и Макгрегора в интернете может закончиться плачевно. Как полагает экс-чемпионка UFC Крис Сайборг, организации необходимо ввести кодекс поведения для предотвращения таких ситуаций.

Новый конфликт между бойцами ММА Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым имел большой резонанс. При этом многие сторонние наблюдатели всё чаще выступают с призывами прекратить подобные пререкания, поскольку они могут нанести ущерб не только самим спортсменам, но и всему миру смешанных единоборств.

Так, менеджер россиянина Али Абдель-Азиз, ранее резко критиковавший ирландца за неподобающее поведение, отметил, что команда чемпиона UFC в лёгком весе выступает за справедливость, которую готова отстаивать любыми способами. Кроме того, он рассказал о реакции клиента на слова бывшего соперника.

«Я был на взводе, а Хабиб улыбался, а когда он улыбается, это очень опасно. Он не хочет причинять людям боль, так как является религиозным человеком. Мы не за насилие, мы за мир. Хватит негатива. Конор может что угодно говорить про Нурмагомедова, но не про его жену, религию и нацию», — заявил Абдель-Азиз порталу TMZ.

Напомним, бывший чемпион в лёгкой и полулёгкой весовых категориях несколько раз оскорбил россиянина и его семью по религиозному признаку в социальных сетях. В ответ тот обвинил Макгрегора в лицемерии и нежелании отвечать за собственные поступки. Однако, по словам ещё одного представителя Нурмагомедова Ризвана Магомедова, на данный момент его команда не планирует подавать на обидчика в суд.

Также по теме «Увидимся в октагоне»: Макгрегор объявил о возобновлении карьеры и вновь оскорбил жену Нурмагомедова Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры 26 марта, сообщил о своём возвращении в смешанные единоборства и продолжил...

«Мне это вообще неинтересно. Честно говорю, не хочу даже высказываться по поводу его слов. Человек не достоин комментария. Он давно перешёл запретную грань. Нам такая ситуация не нравится, но правосудие рано или поздно его найдёт», — приводит слова менеджера сайт телеканала «360».

Некоторые спортсмены выступили с осуждением происходящего. Так, американец Келвин Гастелум, выступающий в полусредней и средней весовых категориях, выразил опасение, что конфликт может закончиться плачевно для одного из участников.

«Они переходят все границы. Ситуация накаляется слишком сильно, так быть не должно. Если продолжится в том же духе, кому-то не поздоровится, кого-то покалечат, кто-то нарвётся на пулю. Хабиб не привык шутки шутить, для него всё это взаправду», — отметил Гастелум.

Россиянин Олег Тактаров заявил, что больше не намерен комментировать события, связанные с бойцами.

«Мне искренне жаль их команды и окружение. Может, моё молчание принесёт им успех и процветание. Хотел бы сконцентрироваться на кино и реабилитации ветеранов, подготовке и помощи юным спортсменам, чьё сознание ещё не испорчено», — написал Тактаров в Instagram.

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Александр Поветкин осудил поведение Макгрегора и боксёров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, также известных своим неоднозначным поведением.

«Вы посмотрите, что они друг на друга говорят. За это язык можно отрезать. У них там менталитет другой. При СССР их, наверное, в сумасшедший дом отправили бы», — предположил россиянин в интервью каналу Octagon TV.

При этом, по мнению бывшей чемпионки в полутяжёлом весе Кристианы Жустину, известной как Крис Сайборг, руководство UFC должно действовать более решительно в отношении спортсменов, чьё поведение может негативно сказаться на репутации организации.

Также по теме «Он оскорбляет полтора миллиарда мусульман»: Макгрегор снова провоцирует Нурмагомедова в соцсетях Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дважды оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова в Twitter. Сначала он назвал своего бывшего...

«Иногда мне кажется, что чемпионату нужен кодекс поведения, подобный тому, который используется в НФЛ, НБА и МЛБ. Он должен контролировать их высказывания в интернете. Наши бои смотрят дети, поэтому нам необходимо объединиться, а не быть разделёнными. В этом и заключается смысл спорта!» — написала бразильянка.

Из-за конфликта Макгрегора и Нурмагомедова стали вновь появляться слухи о втором поединке между ними, хотя ранее россиянин заявлял, что сопернику необходимо сначала заслужить право на реванш. Однако спарринг-партнёр ирландца Артём Лобов признался, что был бы не против такого развития событий.

«За боями Конора любят наблюдать и самые ярые фанаты смешанных единоборств, и 90-летние бабушки. Во время просмотра понимаешь, что в любую секунду может произойти что-то невероятное. Именно это мне в них и нравится. Всё равно, с кем он встретится, но, конечно, хотелось бы, чтобы это был Нурмагомедов», — цитирует Лобова BJ Penn.

В конце марта стало известно, что Макгрегор принял решение завершить профессиональную карьеру. Однако спустя десять дней он объявил о своём возвращении в октагон. При этом имя будущего соперника ирландца остаётся неизвестным.