Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор давно перешёл запретную грань

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова прокомментировал словесную перепалку своего клиента с ирландцем Конором Макгрегорм в соцсетях.
Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор давно перешёл запретную грань
  • Reuters

«Человек не достоин комментария. Он давно перешёл запретную грань. Такая ситуация не нравится, но правосудие рано или поздно его найдёт», — приводит слова Магомедова телеканал «360».

Ранее Макгрегор обвинил Нурмагомедова в начале конфликта между ними.

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