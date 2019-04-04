Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор давно перешёл запретную грань
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова прокомментировал словесную перепалку своего клиента с ирландцем Конором Макгрегорм в соцсетях.
- Reuters
«Человек не достоин комментария. Он давно перешёл запретную грань. Такая ситуация не нравится, но правосудие рано или поздно его найдёт», — приводит слова Магомедова телеканал «360».
Ранее Макгрегор обвинил Нурмагомедова в начале конфликта между ними.
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