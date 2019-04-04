Макгрегор обвинил Нурмагомедова в начале конфликта между ними

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обвинил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в разжигании между ними конфликта.

«Я хорошо это помню: в 2016 году ты угрожал моему тренеру Джону Каване. Это было ещё до нападения на моего друга Лобова в отеле Бруклина. Вспомни, когда всё началось. Бог всё видит», — написал Макгрегор в своём Twitter, но вскоре удалил пост.

В 2016 году Кавана призвал молодых бойцов с умом выбирать религию, комментируя отказ Нурмагомедова драться во время Рамадана. Россиянин посоветовал тренеру быть осторожным с подобными высказываниями.

Ранее экс-чемпионка UFC Сайборг прокомментировала перепалку между Макгрегором и Нурмагомедовым.