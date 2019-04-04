Экс-чемпионка UFC Сайборг прокомментировала перепалку Макгрегора и Нурмагомедова

Короткая ссылка
Бразильская экс-чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Сайборг Жустину считает, что руководство организации должно ввести кодекс поведения спортсменов, как это принято во многих североамериканских спортивных лигах.
Экс-чемпионка UFC Сайборг прокомментировала перепалку Макгрегора и Нурмагомедова
  • AFP

«Иногда мне хочется, чтобы у спортсменов в UFC был кодекс поведения, как в НФЛ, НБА, МЛБ и прочих лигах, чтобы они контролировали свои действия в Интернете. Сейчас наш спорт транслируется на ESPN, его смотрят дети. Нам нужно объединится, а не быть разделёнными. В этом смысл нашего спорта», — написала Жустину в Twitter.

Конор Макгрегор на протяжении нескольких дней провоцирует чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, задевая честь и религию спортсмена, что не остаётся без внимания россиянина.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отреагировал на оскорбительные высказывания Макгрегора в адрес мусульман.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить