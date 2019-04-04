Экс-чемпионка UFC Сайборг прокомментировала перепалку Макгрегора и Нурмагомедова

Бразильская экс-чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Сайборг Жустину считает, что руководство организации должно ввести кодекс поведения спортсменов, как это принято во многих североамериканских спортивных лигах.

«Иногда мне хочется, чтобы у спортсменов в UFC был кодекс поведения, как в НФЛ, НБА, МЛБ и прочих лигах, чтобы они контролировали свои действия в Интернете. Сейчас наш спорт транслируется на ESPN, его смотрят дети. Нам нужно объединится, а не быть разделёнными. В этом смысл нашего спорта», — написала Жустину в Twitter.

Конор Макгрегор на протяжении нескольких дней провоцирует чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, задевая честь и религию спортсмена, что не остаётся без внимания россиянина.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отреагировал на оскорбительные высказывания Макгрегора в адрес мусульман.