Нурмагомедов отреагировал на оскорбительные высказывания Макгрегора в адрес мусульман

Короткая ссылка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что нельзя оскорблять религию и оставаться безнаказанным.
Нурмагомедов отреагировал на оскорбительные высказывания Макгрегора в адрес мусульман
  • AFP

«Если думаешь, что ты можешь оскорблять целую религию и при этом чувствовать себя в безопасности, то ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал несколько твитов с фотографиями свадьбы российского спортсмена, сопроводив пост комментариями, которые многими были расценены как оскорбление мусульманских традиций.

Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил о возобновлении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить