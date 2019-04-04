Нурмагомедов отреагировал на оскорбительные высказывания Макгрегора в адрес мусульман
- AFP
«Если думаешь, что ты можешь оскорблять целую религию и при этом чувствовать себя в безопасности, то ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в Twitter.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал несколько твитов с фотографиями свадьбы российского спортсмена, сопроводив пост комментариями, которые многими были расценены как оскорбление мусульманских традиций.
Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил о возобновлении карьеры.