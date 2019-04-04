Нурмагомедов отреагировал на оскорбительные высказывания Макгрегора в адрес мусульман

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что нельзя оскорблять религию и оставаться безнаказанным.

«Если думаешь, что ты можешь оскорблять целую религию и при этом чувствовать себя в безопасности, то ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал несколько твитов с фотографиями свадьбы российского спортсмена, сопроводив пост комментариями, которые многими были расценены как оскорбление мусульманских традиций.

Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил о возобновлении карьеры.