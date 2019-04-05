Лобов заявил, что хотел бы увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым

Боец смешанных единоборств Артём Лобов, являющийся другом Конора Макгрегора, заявил, что хотел бы увидеть реванш ирландца с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Лично я хотел бы увидеть реванш с Нурмагомедовым. Я люблю смотреть поединки Конора, он суперзвезда. Его бои любят смотреть все — и ярые фанаты ММА, и 90-летние бабушки. Мне всё равно, с кем он будет драться, любой его поединок привязывает к экрану. Однако оптимальный вариант — реванш с Хабибом», — заявил Лобов в интервью порталу BJ Penn.

Также боец добавил, что во время боёв Макгрегора в любую секунду может произойти что-то важное. В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца в титульном бою на турнире UFC 229.

Ранее Абдель-Азиз заявил, что Макгрегору не стоит говорить о жене Нурмагомедова, о национальности или религии.