Лобов заявил, что хотел бы увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Артём Лобов, являющийся другом Конора Макгрегора, заявил, что хотел бы увидеть реванш ирландца с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Лобов заявил, что хотел бы увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

«Лично я хотел бы увидеть реванш с Нурмагомедовым. Я люблю смотреть поединки Конора, он суперзвезда. Его бои любят смотреть все — и ярые фанаты ММА, и 90-летние бабушки. Мне всё равно, с кем он будет драться, любой его поединок привязывает к экрану. Однако оптимальный вариант — реванш с Хабибом», — заявил Лобов в интервью порталу BJ Penn.

Также боец добавил, что во время боёв Макгрегора в любую секунду может произойти что-то важное. В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца в титульном бою на турнире UFC 229.

Ранее Абдель-Азиз заявил, что Макгрегору не стоит говорить о жене Нурмагомедова, о национальности или религии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить