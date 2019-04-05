Абдель-Азиз: Макгрегору не стоит говорить о жене Нурмагомедова, о национальности или религии
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«Мы не пропагандируем жестокость, мы за мир. Ненависти уже достаточно. Если он хочет говорить, то пусть говорит о Хабибе, называет его уродом или так, как ему заблагорассудится, это мнение Конора. Но не стоит говорить о жене Хабиба, о национальности или религии. Поверьте, если бы мы устроили уличную драку Хабиба и Конора на смерть, то Макгрегора бы с нами уже не было. Он бы исчез», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ Sports.
Ранее Макгрегор обвинил Нурмагомедова в начале конфликта между ними.