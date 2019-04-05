Абдель-Азиз: Макгрегору не стоит говорить о жене Нурмагомедова, о национальности или религии

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал словесную перепалку своего клиента с ирландцем Конором Макгрегорм в соцсетях.

«Мы не пропагандируем жестокость, мы за мир. Ненависти уже достаточно. Если он хочет говорить, то пусть говорит о Хабибе, называет его уродом или так, как ему заблагорассудится, это мнение Конора. Но не стоит говорить о жене Хабиба, о национальности или религии. Поверьте, если бы мы устроили уличную драку Хабиба и Конора на смерть, то Макгрегора бы с нами уже не было. Он бы исчез», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ Sports.

Ранее Макгрегор обвинил Нурмагомедова в начале конфликта между ними.