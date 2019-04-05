Боец UFC Гастелум считает, что конфликт Макгрегора и Нурмагомедова может привести к стрельбе
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«Есть черта, которую нельзя пересекать, но Макгрегор и Нурмагомедов перешли её. Думаю, если это продолжится, кто-то в итоге получит травму, пулю или что-то подобное. Я убеждён в этом. Нельзя касаться темы чужих жён, религии или человеческих жизней», — цитирует Гастелума MMA Junkie.
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов обмениваются сообщениями в Twitter на протяжении последних дней. Ирландец оскорблял жену российского чемпиона, а в ответ был назван «насильником и лицемером».
Ранее Лобов заявил, что хотел бы увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым.