Боец UFC Гастелум считает, что конфликт Макгрегора и Нурмагомедова может привести к стрельбе

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата Келвин Гастелум считает, что его коллеги Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов перешли границы дозволенного в своём конфликте.
Боец UFC Гастелум считает, что конфликт Макгрегора и Нурмагомедова может привести к стрельбе
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com; Steve Marcus / Reuters

«Есть черта, которую нельзя пересекать, но Макгрегор и Нурмагомедов перешли её. Думаю, если это продолжится, кто-то в итоге получит травму, пулю или что-то подобное. Я убеждён в этом. Нельзя касаться темы чужих жён, религии или человеческих жизней», — цитирует Гастелума MMA Junkie.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов обмениваются сообщениями в Twitter на протяжении последних дней. Ирландец оскорблял жену российского чемпиона, а в ответ был назван «насильником и лицемером».

Ранее Лобов заявил, что хотел бы увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым.

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