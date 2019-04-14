Соперник для Нурмагомедова: Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе

В Атланте завершился турнир UFC 236. В главном поединке вечера американец Дастин Порье победил гавайца Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Порье завоевал титул временного чемпиона мира в лёгком весе и получил право сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По предварительной информации, объединительный бой запланирован на 7 сентября.

Результат главного поединка турнира UFC 236 имел огромное значение сразу по двум причинам: во-первых, в нём определялся обладатель временного титула чемпиона мира в лёгком весе, а во-вторых, его победитель практически гарантированно получал право сразиться с Хабибом Нурмагомедовым. За несколько дней до схватки об этом заявил сам россиянин, а позднее подтвердил и глава UFC Дана Уайт. Таким образом схватка между Максом Холлоуэем и Дастином Порье приобретала статус претендентской.

В преддверии поединка мнения бойцов относительно фаворита разделились. Некоторые отдавали предпочтение действующему чемпиону UFC в полулёгком весе, другие — победителю первой встречи между этими двумя атлетами. Более семи лет назад именно Порье противостоял Холлоуэю в его первом поединке в крупнейшем ММА-промоушене мира. Тогда неопытный гаваец, который проводил лишь пятую схватку в карьере, уступил уже в первом раунде. Более искушённый в борьбе американец поймал своего оппонента на рычаг локтя.

Примечательно, что за свою карьеру оба атлета успели встретиться с Конором Макгрегором. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях также решил поделиться мнением о грядущем поединке и даже назвал своего фаворита.

«Два моих бывших оппонента во второй раз встречаются друг с другом. Это будет настоящий триллер. Предсказываю ещё одну досрочную победу Дастина. Всегда очень интересно наблюдать за бывшими противниками. Кто знает: возможно, и будущими», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Судя по событиям первого раунда, многие могли посчитать ирландца оракулом. Порье изменил своей излюбленной тактике и с ходу бросился вперёд, устроив настоящее избиение в клетке. За пять минут он нанёс 65 ударов, каждый из которых оказался акцентированным. Холлоуэй ответил 24 ударами, но большую часть времени был вынужден спасаться от массированных атак американца. Складывалось ощущение, что гаваец с трудом адаптируется к тому, что соперник сопоставимых с ним размеров. В полулёгком весе ему противостояли бойцы, значительно уступающие как по росту, так и по длине рук.

Жестокая бойня продолжалась вплоть до конца раунда, но уже в последнюю минуту Порье значительно замедлился, позволив Холлоуэю немного прийти в себя. При этом повреждения Макса были пугающими: уже после первых пяти минут у него образовались серьёзные гематомы под обоими глазами.

Передышка пошла гавайцу на пользу. Он смог прийти в себя и стал смотреться увереннее. В этом ему немного помог и его противник, решивший перейти в режим экономии сил. Порье позволил Холлоуэю действовать первым номером, но постоянно отвечал размашистыми контратаками. Макс не изменил своей тактике и полагался преимущественно на количество ударов, а не их качество, в то время как Дастин уповал исключительно на мощь. Судя по лицу его оппонента, эта ставка была правильной.

С течением боя преимущество Холлоуэя стало немного увеличиваться. Он всё чаще стал брать инициативу в свои руки и доминировать в стойке, что заставило его противника задуматься о смене плана. В концовке третьей пятиминутки Порье впервые вспомнил о том, что является обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Дастин предпринял отчаянную попытку перевести своего соперника в партер, но потерпел фиаско. Всё, что у него получилось, так это зажать Макса у сетки, но тот ответил целой серией ударов локтем в голову. В один момент показалось, что у американца подкосились ноги, но тот всё же выстоял.

Четвёртый раунд также проходил по сценарию Холлоуэя, но запомнился преимущественно удачными действиями его соперника. Третий номер лёгкого дивизиона UFC всё же смог перевести своего оппонента в партер, хоть и ненадолго. Макс практически мгновенно смог вернуться в стоячее положение, но тейкдаун (перевод на землю) всё же был засчитан. В концовке отрезка Порье провёл мощнейший удар коленом в клинче, что стало причиной сильного рассечения на носу его противника. Лицо гавайца стала заливать кровь, а Дастин воспрянул духом и забрал концовку.

The knee that cut Holloway!



2-2 heading into round 5? What's your scorecard say? #UFC236pic.twitter.com/t4ur17DRh1 — UFC (@ufc) 14 апреля 2019 г.

Заключительный раунд во многом стал определяющим. Порье собрал все силы на последний рывок и провёл пятиминутку на высоком уровне. Он уже с трудом передвигался по октагону и очень тяжело дышал, но всё же смог нанести большее количество точных ударов по сопернику. Холлоуэй же продемонстрировал, что не зря считается одним из самых выносливых бойцов UFC, продолжая работать в том же темпе. Но скорость его перемещения по клетке не отразилась на других аспектах. Противник был точнее, а его атаки смотрелись гораздо более внушительными и опасными.

На последних секундах боя Холлоуэй решил повторить тот трюк, что провернул в схватке с Рикардо Ламасом. Он встал в центре октагона и призвал Порье забыть о защите, устроив финальную рубку. Американец согласился, и спортсмены обменялись серией увесистых ударов, пусть и не такой впечатляющей, как в тот раз. После гонга оба бойца продемонстрировали друг другу своё уважение, по-дружески обнявшись. На протяжении всего поединка они вели себя максимально корректно и не прибегали к разного рода грязным приёмам.

Стоит отметить, что поединок между Порье и Холлоуэем вошёл в историю UFC. На двоих атлеты нанесли 359 акцентированных ударов, что совсем немного не дотянуло до рекорда Абсолютного бойцовского чемпионата. Примечательно, что он также был установлен в бою с участием Макса. В схватке с Брайаном Ортегой на UFC 231 спортсмены отметились 400 значимыми ударами.

Официальный вердикт судей стал откровением для нескольких тысяч болельщиков, собравшихся в «Стэйт Фарм Арене» в американском городе Атланта. Порье победил единогласным решением, причём каждый из арбитров отдал ему четыре раунда из пяти (49:46). Таким образом, американец завоевал титул временного чемпиона UFC и добился права сразиться с Нурмагомедовым.

«Это как будто сон наяву. Хочу быть лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Чтобы быть сильнейшим, нужно побить сильнейшего. Это был долгий путь. Я провёл 23 или 24 поединка, оказывался в нокдаунах, но возвращался. Это мой пояс», — заявил после боя Порье, который с трудом сдерживал слёзы.

Он признался, что поединок с Холлоуэем получился для него крайне тяжёлым, и рассказал, что помогло ему добиться успеха.

«Макс серьёзно потряс меня в одном из раундов. Но я сказал себе, что должен идти вперёд, несмотря ни на что. Я же чёртов чемпион», — отметил американец.

После комментатор UFC Джо Роган напомнил Порье, что этот пояс даёт ему право встретится с абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ответ Дастина не заставил себя ждать.

«Говоря словами Дэниела Кормье: «Соберись, мужик. У нас есть пояс, за который нужно сразиться», — заключил Порье.

Помимо главного поединка вечера, турнир UFC 236 запомнился сразу двумя поединками с участием российских бойцов. Так, в первом бое главного карда Никита Крылов досрочно победил 12-го номера полутяжёлого веса Овинса Сен-Прю. Во втором раунде россиянин поймал своего оппонента на удушающий приём сзади и одержал свою первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате с июля 2016 года.

В декабре того года Крылов досрочно уступил латвийцу Михаилу Циркунову, после чего покинул промоушен. После возвращения он выступил на первом турнире UFC в России, где над ним одержал верх поляк Яном Блаховичем.

В отличие от Крылова, Зелимхан Имадаев проводил свой дебютный поединок в UFC, но не смог завершить его успешно. Россиянин уступил Максу Гриффину судейским решением и потерпел своё первое поражение в карьере.