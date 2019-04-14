Уайт подтвердил, что победитель боя Холлоуэя и Порье проведёт поединок с Нурмагомедовым
«В бою Холлоуэя с Порье нас ждёт настоящая война. Они оба хотят получить шанс на бой с Хабибом, именно этот поединок будет следующим. Обладатель временного титула сразится с Нурмагомедовым. Надеюсь, что бой пройдёт в сентябре», — цитирует Уайта TMZ Sports.
Также президент UFC добавил, что Нурмагомедов не прилетел в Атланту на бой своего следующего соперника.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедову не запрещено посещать турниры UFC во время дисквалификации.