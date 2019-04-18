Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я всё понимаю, но фанаты переживают. Я лично отпускаю слова Макгрегора. В моем статусе и в его статусе мы не можем пересечься. Лет десять назад я мог бы встретиться где-то и решить вопрос… А так — мы бились, и люди видели, кто сильнее. Была бы моя воля, давно бы решил вопрос с Макгрегором», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Он отметил, что своими записями в соцсетях ирландец пытается поддерживать ажиотаж вокруг своей персоны, поскольку он не побеждал с 2016 года.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде.

4 апреля Макгрегор, объявивший о завершении карьеры 26 марта, сообщил о своём возвращении в смешанные единоборства и продолжил провоцировать Нурмагомедова в социальных сетях. Ирландец обвинил россиянина в разжигании конфликта между ними и повторно оскорбил его супругу.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своём интересе в поединке с Дастином Порье.