Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с Макгрегором

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с Макгрегором
  • Reuters

«Я всё понимаю, но фанаты переживают. Я лично отпускаю слова Макгрегора. В моем статусе и в его статусе мы не можем пересечься. Лет десять назад я мог бы встретиться где-то и решить вопрос… А так — мы бились, и люди видели, кто сильнее. Была бы моя воля, давно бы решил вопрос с Макгрегором», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Он отметил, что своими записями в соцсетях ирландец пытается поддерживать ажиотаж вокруг своей персоны, поскольку он не побеждал с 2016 года.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде.

4 апреля Макгрегор, объявивший о завершении карьеры 26 марта, сообщил о своём возвращении в смешанные единоборства и продолжил провоцировать Нурмагомедова в социальных сетях. Ирландец обвинил россиянина в разжигании конфликта между ними и повторно оскорбил его супругу.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своём интересе в поединке с Дастином Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить