Нурмагомедов рассказал о своём интересе в поединке с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его интересует в предстоящем поединке с американцем Дастином Порье.

«Он выиграл временный пояс, у меня — настоящий. Надо забирать у него этот новый пояс. Это единственное, что привлекает меня в этом бою. Это очень сильный соперник, который победил многих. Нельзя его недооценивать», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Он отметил, что переговоры о поединке с Порье ещё не завершены.

«С UFC это всегда сложно. У меня тоже есть свои принципы. Надеюсь, в сентябре эти переговоры закончатся и я подерусь с ним», — добавил россиянин.

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее Нурмагомедов рассказал, мешает ли ему популярность.