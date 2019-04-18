Нурмагомедов рассказал, мешает ли ему популярность

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, мешает ли ему его популярность.

«Конечно, это мешает. Иногда сложно зайти в зал. Толпа. Кто-то хочет сфотографироваться, у кого-то вопросы, у кого-то предложения… Много суеты бывает, а я просто пришёл потренироваться», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

По его словам, он периодически устаёт от внимания к себе во время тренировок, так как его мозг в такие моменты настроен на другое.

«Я остаюсь профессиональным атлетом, у меня скоро бой. Мне нужно от всего отвлечься и полностью посвятить себя тренировкам. Тяжело, а что делать? Улечу за три месяца до боя, закроюсь от всего», — добавил Нурмагомедов.

Последний поединок Нурмагомедов провёл 6 октября 2018 года. Тогда он защитил пояс чемпиона UFC, одолев ирландца Конора Макгрегора. Следующим его соперником должен стать американец Дастин Порье.

Ранее Нурмагомедов признался, что пользовался своей значимостью в переговорах с UFC.