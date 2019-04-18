Нурмагомедов признался, что пользовался своей значимостью в переговорах с UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что иногда позволяет себе пользоваться своей популярностью.

«Пользуюсь ли я своим именем? Конечно, почему бы и нет. В чём-то я стараюсь именем не пользоваться, мне воспитание не позволяет. Но в случае дисквалификации Абубакара и Зубайры Тухугова, в переговорах с UFC… Они нас наказали. Я считаю, что это неправильно, несправедливо. Мы заслуживали наказания, но не такого», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

По его мнению, в той ситуации логичней было бы наказывать на год его, так как именно он прыгнул с октагона. Представители же его команды просто последовали за ним.

«Мне сказали: «Дерись». Я ответил: «Хорошо, но пусть и мои братья дерутся». В этом ключе идут переговоры. Я буду пользоваться своим именем. Если братьям это приносит пользу, неужели я буду молчать?» — сказал Нурмагомедов.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил в титульном бою ирландца Конора Макгрегора, после чего устроил потасовку, в которой также приняли участие члены его команды.

Ранее менеджер Нурмагомедова резко высказался в адрес Макгрегора.