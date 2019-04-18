Отец Нурмагомедова: бой с Холлоуэем был бы более раскрученным, чем с Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о следующем потенциальном сопернике сына — американце Дастине Порье.

«Сейчас идут тяжёлые переговоры. Хабиб говорит, что выйдет 7 сентября. Сейчас на нас вышел Порье. Не согласен, что его последняя победа была заслуженной. Я считаю, что бой Хабиба с Максом Холлоуэем был бы более раскрученным», — приводит слова Нурмагомедова-старшего телеканал «360».

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее отец Нурмагомедова высказался о конфликте сына с Макгрегором.