Отец Нурмагомедова: бой с Холлоуэем был бы более раскрученным, чем с Порье

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о следующем потенциальном сопернике сына — американце Дастине Порье.
Отец Нурмагомедова: бой с Холлоуэем был бы более раскрученным, чем с Порье
  • © Jeff Brown/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сейчас идут тяжёлые переговоры. Хабиб говорит, что выйдет 7 сентября. Сейчас на нас вышел Порье. Не согласен, что его последняя победа была заслуженной. Я считаю, что бой Хабиба с Максом Холлоуэем был бы более раскрученным», — приводит слова Нурмагомедова-старшего телеканал «360».

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором. 

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее отец Нурмагомедова высказался о конфликте сына с Макгрегором.

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