Отец Нурмагомедова высказался о конфликте сына с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о конфликте сына с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Каждый должен понимать, что у оппонента есть семья, страна, религия. Ему дали заявить о себе в самый большой момент, и что у него получилось? Он сдался. Сейчас другие люди, которые оскорбляли Хабиба, замолчали», — приводит слова Нурмагомедова-старшего телеканал «360».

Он отметил, что его сын перешёл границу дозволенного, поучаствовав в потасовке после боя с Макгрегором, но отношение ко всем должно быть одинаковым.

«С каждым разом мы меняем это отношение к себе, хотя вы знаете, что к российским спортсменам зачастую относятся предвзято», — добавил отец бойца.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде. За потасовку после боя россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев, а ирландец — на шесть.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с Макгрегором.