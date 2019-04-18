Отец Нурмагомедова высказался о конфликте сына с Макгрегором

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о конфликте сына с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Отец Нурмагомедова высказался о конфликте сына с Макгрегором
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Каждый должен понимать, что у оппонента есть семья, страна, религия. Ему дали заявить о себе в самый большой момент, и что у него получилось? Он сдался. Сейчас другие люди, которые оскорбляли Хабиба, замолчали», — приводит слова Нурмагомедова-старшего телеканал «360».

Он отметил, что его сын перешёл границу дозволенного, поучаствовав в потасовке после боя с Макгрегором, но отношение ко всем должно быть одинаковым.

«С каждым разом мы меняем это отношение к себе, хотя вы знаете, что к российским спортсменам зачастую относятся предвзято», — добавил отец бойца.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде. За потасовку после боя россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев, а ирландец — на шесть.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить