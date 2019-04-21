Поражение Олейника, пятая подряд победа Махачева, быстрый нокаут Павловича: чем запомнился турнир UFC в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся второй в истории российский турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Во время главного события вечера Алексей Олейник потерпел досрочное поражение от Алистера Оверима. Ислам Махачев взял верх над Арманом Царукяном и продлил победную серию до пяти поединков. Сергей Павлович выиграл свой первый бой в UFC, за 66 секунд нокаутировав Марсело Голма.

Поражение Олейника

Спустя семь месяцев после первого в истории визита UFC в Россию главный ММА-промоушен мира вновь порадовал отечественных фанатов смешанных боевых искусств. На этот раз турнир прошёл в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный», рассчитанном на семь тысяч зрителей. В таких условиях не приходилось ждать на повторение московского результата — шоу в столице посетило более 22 тыс. человек, что стало на тот момент пятым показателем в истории организации.

Несмотря на это, шоу изобиловало интересными противостояниями, а в главном поединке вечера столкнулись звёзды тяжёлого веса UFC Алексей Олейник и Алистер Оверим. До этого спортсмены ни разу не встречались в октагоне, зато вместе тренировались. Изначально соперником голландца должен был стать шестой номер рейтинга Александр Волков, однако он был вынужден сняться с боя из-за проблем со здоровьем. Его соотечественник решился на рискованный шаг и дал согласие возглавить второй подряд российский турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. В Москве он победил легендарного Марка Ханта.

В преддверии поединка Олейник выступал в роли андердога. Оверим превосходил его как в физической мощи, так и уровне готовности. Согласно первоначальным планам, Алексей должен был провести свой следующий бой с Уолтом Харрисом в мае на турнире в Канаде, следовательно, и подготовка была распланирована в соответствии с этими сроками. Из-за смены соперника ему пришлось не только форсировать тренировочный процесс, но и кардинально менять план. В отличие от американца, голландец является высокорослым атлетом, специализирующемся на ударной технике и отлично владеющим навыками муай-тай.

К неожиданности многих, Олейник не стал искать счастье в борьбе, а предпринял попытку провести поединок в стойке. С первых же секунд он бросился на своего оппонента и несколько раз попал тому в голову. Оверим не раз оказывался в нокаутах и давно снискал себе славу бойца с «хрустальной челюстью», вследствие чего подобная тактика казалась весьма оправданной.

Однако голландцу удалось пережить штурм в исполнении россиянина, а уже во второй половине первого раунда в действиях Алексея стала чувствоваться усталость. Недостаток подготовки серьёзно сказался на его выносливости, чем умело воспользовался Алистер. Превосходящий своего соперника в росте и мощи, он зажал его в клинче и принялся наносить мощнейшие удары коленями. Один из таких отправил Олейника на канвас, а Овериму осталось лишь провести добивание. За 14 секунд до конца раунда судья Марк Годдард остановил схватку и присудил голландцу победу техническим нокаутом.

Таким образом, Оверим прервал серию Олейника из двух побед и во втором поединке кряду взял верх над атлетом из России. В ноябре он в схожей манере победил дебютанта UFC Сергея Павловича. Бой также завершился техническим нокаутом в концовке первого раунда.

Успех Павловича и победная серия Махачева

Примечательно, что в главном карде турнира выступал и Сергей. На этот раз организаторы не стали «бросать его под танки», выбрав в соперники бойца попроще. Им стал Марсело Голм, находившийся на грани увольнения из UFC. В трёх поединках бразилец одержал лишь одну победу, при том, что оппозиция оставляла желать лучшего. Так, он уступил ныне представителю Bellator Тимоти Джонсону и Арьяну Буллару, который не входит в топ-15 тяжеловесов промоушена.

Павловичу хватило всего 66 секунд, чтобы доказать своё превосходство над Голмом. Около минуты он примерялся к своему сопернику, после чего разразился целой серией сокрушительных ударов с правой. Судья был вынужден вмешаться и остановить бой.

Павлович не только одержал свою первую победу в UFC, но и заработал дополнительные $50 тыс. Его нокаут в поединке с Голмом получил одну из двух наград за «Выступление вечера». Второй удостоился его соотечественник Магомед Мустафаев. В первой схватке шоу он практически повторил достижение Эдсона Барбозы и красивейшим ударом ногой с разворота уложил на настил Рафаэля Физиева из Кыргызстана.

«Боем вечера» был назван поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Для партнёра Хабиба Нурмагомедова по команде эта схватка стала первой за последние девять месяцев — в последний раз он появлялся в октагоне в июле 2018 года. Неудивительно, что действующий чемпион UFC в лёгком весе решил лично поддержать своего товарища и посетил петербургский турнир.

На его глазах Махачев показал, почему является одним из сильнейших специалистов по защите в UFC — спортсмен пропускает в среднем 0,82 удара за минуту. Он был практически неуловим для своего оппонента: хорошо контролировал дистанцию и не позволял Царукяну отмечаться серьёзными попаданиями. И это несмотря на старания армянина, который был предельно активен на протяжении всей схватки.

Махачев был лучше и в партере. За 15 минут он четырежды отправлял своего соперника на настил и лишь раз оказывался там сам. Царукян старался изо всех сил и был весьма конкурентоспособен в первом раунде, но после серьёзно замедлился. Дебютанту UFC не удалось правильно рассчитать силы, что и стало одной из причин неудачи.

По окончании схватки все трое судей отдали своё предпочтение Махачеву, причём двое из них — с разницей в три балла. Ислам продлил свою победную серию до пяти боёв и по этому показателю уступает лишь четырём представителям лёгкой весовой категории. На счету Тони Фергюсона 11 выигранных поединков, у Нурмагомедова — на один меньше. В активе Грегора Джиллеспи и Майрбека Тайсумова — по шесть.

Успехи россиян и отказ Штыркова

Помимо Махачева, Павловича и Мустафаева, успешно выступили и другие российские бойцы. В предварительном карде тяжеловес Шамиль Абдурахимов одержал свою третью победу подряд, нокаутировав экс-чемпиона M-1 Global Марчина Тыбуру. В середине второго раунда он попал левым боковым, после чего не оставил своему оппоненту ни шанса.

Александр Яковлев вернулся в лёгкий вес, взяв верх над бразильцем Алексом да Силвой Коэльо. Развязка поединка также наступила во втором раунде, когда он поймал своего соперника на удушающий приём «гильотина». Этот успех помог россиянину прервать свою серию из двух поражений, которые он потерпел после перехода в полусредневесы. Тогда в качестве его обидчиков выступили Зак Каммингс и нынешний чемпион UFC Камару Усман.

Успехами отметились и двое других российских бойцов. Мовсар Евлоев оказался сильнее южнокорейца Сен Вун Чоя, а Султан Алиев одолел японца Кэитаро Накамуру. Примечательно, что сразу после окончания турнира 34-летний спортсмен заявил о завершении карьеры. Он выступал в UFC с 2015 года и провёл четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения.

Российских болельщиков мог порадовать и Иван Штырков, но был вынужден сняться с турнира. За сутки до боя «Уральский Халк» почувствовал недомогание и был госпитализирован, вследствие чего не смог сразиться с американцем Дэвином Кларком.