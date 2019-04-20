Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149
В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Во время клинча голландец сумел нанести точный удар коленом. Олейник оказался на полу, после чего Оверим добил потрясённого оппонента. Для россиянина это поражение стало 12-м в карьере при 57 победах.
Ранее сообщалось, что Махачев победил Царукяна в рамках турнира UFC Fight Night 149.