Алиев победил Накамуру на UFC Fight Night 149 и завершил карьеру

Российский боец смешанных единоборств Султан Алиев одержал победу над японцем Кейтой Накамурой в рамках турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге и принял решение завершить профессиональную карьеру в ММА.

В поединке предварительного карда на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге российский боец смешанных единоборств Султан Алиев победил японца Кейту Накамуру единогласным решением судей.

После окончания поединка 34-летний боец объявил о завершении карьеры. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Султан Алиев провёл 18 поединков, одержав победу в 15 из них.

Ранее сообщалось, что Евлоев дебютировал в UFC победой над корейцем.