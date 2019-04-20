Алиев победил Накамуру на UFC Fight Night 149 и завершил карьеру
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- globallookpress.com
В поединке предварительного карда на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге российский боец смешанных единоборств Султан Алиев победил японца Кейту Накамуру единогласным решением судей.
После окончания поединка 34-летний боец объявил о завершении карьеры. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Султан Алиев провёл 18 поединков, одержав победу в 15 из них.
Ранее сообщалось, что Евлоев дебютировал в UFC победой над корейцем.