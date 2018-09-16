22 тысячи зрителей, успех россиян и досрочная победа Олейника: в Москве прошёл первый в истории турнир UFC

В Москве на арене спортивного комплекса «Олимпийский» завершился первый в истории турнир UFC в России. На нём присутствовали более 22 тыс. зрителей, а в главном поединке вечера досрочную победу одержал Алексей Олейник. Помимо него, в шоу принимали участие 11 российских бойцов, девять из которых взяли верх над своими противниками.

В 2018 году крупнейшей ММА-промоушен в мире отмечает четверть века со дня своего основания. Так получилось, что эта знаменательная дата совпала с ещё одним знаковым событием — руководство UFC наконец приняло решение организовать первый в истории турнир в России. Проводить его было решено в столице страны Москве, а в качестве главного события был выбран поединок между двумя прославленными тяжеловесами — Алексеем Олейником и Марком Хантом.

Причём ходили слухи, что в роли хедлайнера UFC Fight Night Moscow могли выступить и другие известные атлеты. Так, многократно обсуждалась кандидатура тяжеловеса Александра Волкова, который в своём последнем поединке нокаутировал бывшего чемпиона организации Фабрисиу Вердума. Однако сражение с бойцом более низкого ранга его не интересовало, а прямые конкуренты отказались от поездки в Москву. В результате Волков лишился возможности поучаствовать в первом российском шоу промоушена и отложил своё возвращение в клетку до октября. На турнире UFC 229 он сойдётся со вторым номером рейтинга Дерриком Льюисом.

При этом Волков всё равно не упустил возможности посетить московский турнир и находился в ложе для особо почётных гостей. Всего же на историческом событии присутствовало 22 603 зрителя, что стало пятым результатом по посещаемости в истории промоушена. Лидером по данному показателю остаётся шоу UFC 193 в Мельбурне, главным событием которого стало противостояние между экс-чемпионкой в легчайшем весе Рондой Раузи и Холли Холм. Тогда на стадион «Этихад» пришло более 56 тыс. человек.

При этом кард турнира был составлен таким образом, чтобы максимально удовлетворить российских болельщиков. В 11 из 12 поединков неизменно присутствовали представители принимающей стороны, что не могло не понравиться местным любителям ММА. Хозяева выступили более чем успешно. В предварительных поединках они одержали шесть побед при всего одном поражении. Неудачно выступил лишь Адам Яндиев, уступивший Джордану Джонсону после удушающего приёма.

Свои шестые подряд победы в UFC отпраздновали представители России в лёгком весе. Майрбек Тайсумов справился с Десмондом Грином, а Рустам Хабилов оказался сильнее Каджана Джонсона. Оба поединка продлились полные три раунда, но арбитры отдали предпочтение хозяевам соревнований. Взял верх и боец легчайшей весовой категории Пётр Ян, который считается одним из ярчайших отечественных бойцов ММА. Его дебют в Абсолютном бойцовском чемпионате состоялся в июне, а спустя всего два месяца он снова вышел в октагон и не разочаровал своих поклонников. На этот раз он доказал своё превосходство над корейцем Джин Су Соном.

Также не подкачали и дебютанты UFC. Халид Муртазалиев встречался с крепким средневесом Си Би Долловэем, в активе которого есть победа над кубинцем Эктором Ломбардом, а также встречи с экс-чемпионами Майклом Биспингом и Лиото Мачидой. На протяжении двух первых раундов дагестанец смотрелся очень уверенно, а на исходе второй пятиминутки и вовсе отправил своего оппонента в нокаут.

В то же время Алексей Кунченко на равных сражался с бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе Тьягу Алвешем и выиграл судейским решением. Экс-чемпион М-1 Global отпраздновал свою 19-ю победу в карьере и сохранил ноль в графе «поражения». Кроме того, по окончании схватки он выразил желание сразиться с одним из популярнейших бойцов промоушена американцем Дональдом Серроне.

К тому моменту, как в клетку под гимн Советского Союза вошёл белорус Андрей Орловский, трибуны спортивного комплекса «Олимпийский» были заполнены до отказа. Несмотря на скандал, связанный с атлетом, болельщики оказали ему тёплый приём. Однако это не помогло Орловскому в схватке с Шамилем Абдурахимовым. Спортсмены провели поединок на равных, но в решающие моменты россиянин был немного точнее, что и предопределило исход встречи. Для экс-чемпиона UFC это поражение стало вторым подряд. В июне он уступил Таю Туйвасе.

А вот Никита Крылов не смог ничего противопоставить поляку Яну Блаховичу. Украинец, который заявил о своём намерении получить российский паспорт, уступил во втором раунде из-за удушающего приёма. Примечательно, что ранее в карьере он шесть раз оказывался в роли проигравшего и в пяти случаях сдавался. 35-летний боец из Цешина, который является четвёртым номером рейтинга полутяжёлого веса UFC, продлил свою победную серию до четырёх побед и теперь может смело считаться одним из главных претендентов на титульный бой с действующим чемпионом Дэниелом Кормье.

Но, к радости болельщиков, московский турнир завершился для россиян на мажорной ноте. В главном поединке вечера Алексей Олейник показал, почему его считают одним из главных специалистов по борьбе в партере среди тяжеловесов. Уже в первом раунде атлет из Харькова смог уложить своего прославленного оппонента на настил, после чего, к ликованию публики, провёл удушающий приём. Хант отчаянно сопротивлялся, но выбраться из захвата не смог.

Примечательно, что Олейник одержал свою пятую победу болевым в UFC и вышел по этому показателю на второе место в истории промоушена. Теперь он уступает лишь легендарному Фрэнку Миру, который заставлял оппонента трижды постучать в восьми схватках.

После боя Олейник выразил уважение своему оппоненту и рассказал о своих дальнейших перспективах.

«Хант — легенда боевых искусств. Я очень благодарен ему за этот бой. Если бы он ещё раза 3—4 попал мне по ногам, то это бы начало сказываться. Но я выдержал. Готов ли я к поединку за титул? Дайте мне шанс и увидите. Мне не важно, с кем драться. Главное, чтобы мой соперник располагался выше меня в рейтинге. Всем огромное спасибо за поддержку», — сказал Олейник.