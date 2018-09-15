Россиянин Крылов уступил поляку Блаховичу на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Никита Крылов, выступающий в полутяжёлом весе, уступил поляку Яну Блаховичу в поединке, который проходил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Никита Крылов

© Агентство городских новостей «Москва»

Во втором раунде Блахович провёл удушающий приём, после чего рефери остановил бой и присудил победу поляку. Ранее Шамиль Абдурахимов одержал победу над белорусом Андреем Орловским в рамках турнира UFC в Москве.