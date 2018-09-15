Спарринг с чемпионами и тренировка с экспертом по джиу-джитсу: как Нурмагомедов и Макгрегор готовятся к очному поединку

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор продолжают подготовку к поединку, который станет главным событием турнира UFC 229. Россиянин провёл тренировку с экс-чемпионами UFC Кейном Веласкесом и Люком Рокхолдом, а ирландец устроил спарринг с бронзовым призёром чемпионата мира по джиу-джитсу Аюбом Магомадовым.

За последние недели сам поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором несколько отошёл на второй план, а бойцы, казалось, сосредоточились на выяснении отношений с бывшими боксёрами и музыкантами. Однако всё это время они успевали усиленно тренироваться, пытаясь найти ключи к своему будущему оппоненту.

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Ни для кого не секрет, что ирландец славится мастерством ведения боя в стойке. Ударная техника уже давно стала его визитной карточкой и позволила ему подняться на вершину сразу двух весовых категорий UFC. Кроме того, превосходные по меркам смешанных единоборств боксёрские навыки помогли ему обратить на себя внимание непобеждённого Флойда Мейвезера — младшего, а после на протяжении десяти раундов на равных сражаться с легендарным атлетом.

Без сомнения, лагерь российского бойца был отлично осведомлён о том, что семь из девяти побед в UFC Макгрегор одержал исключительно досрочно. А его 13-секундный нокаут в схватке с Жозе Алду — самый быстрый в истории титульных боёв промоушена.

Силу Конора не стал отрицать и Хавьер Мендес, глава тренировочного лагеря AKA (American Kickboxing Academy) и наставник Нурмагомедова. По его словам, Макгрегор — лучший специалист по ведению боя в стойке во всём UFC.

«Он пребывает в расслабленном состоянии, но полностью просчитывает своего соперника. Он знает, как вывести его из состояния равновесия и загнать в ловушку. Мы готовимся ко всему, потому что Макгрегор в целом отличный боец. Но подготовить Хабиба к бою с ирландцем в стойке за то время, что у нас есть, просто невозможно. Обмен ударами — не то, что я хочу видеть. В такие моменты я буду орать ему: «Что ты делаешь?» — цитирует Мендеса MMA Fighting.

Нурмагомедов за время выступлений в UFC лишь дважды досрочно завершал бой с помощью своих ударных навыков. Впервые это произошло в схватке с Тиагу Таварисом в 2013 году. Тогда он обманул оппонента, показав проход в ноги, ударил в челюсть и сбил его с ног, а в партере завершил начатое. Второй эпизод датирован 2016 годом. Тогда противником россиянина выступал малоизвестный Даррелл Хорчер. Изначально Хабиб должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот был вынужден отказаться от боя из-за проблем с лёгким, а ему на замену вышел дебютант организации. На протяжении двух с половиной раундов будущий чемпион избивал противника на настиле и в итоге всё-таки заставил рефери вмешаться.

В своём родном зале Хабиб располагает отличным подбором атлетов, которые способны должным образом подготовить его к противостоянию с Макгрегором. Так, сам россиянин заявил, что успел позаниматься со своими коллегами по лагерю — экс-чемпионами UFC Люком Рокхолдом и Кейном Веласкесом. Первый из них знаменит блестящей работой ног, а второй — боксом. При этом оба значительно тяжелее Нурмагомедова, что позволит ему не только привыкнуть к мощнейшим ударам, но и научиться их избегать.

Даром времени не терял и Макгрегор. На протяжении всей карьеры борьба была главным минусом ирландца. Так, все три своих поражения он потерпел именно болевыми приёмами, а первое из них — в поединке с литовским атлетом Артемием Ситенковым, который сейчас имеет 15 побед и 16 проигрышей в послужном списке. В последний раз он уступал Нейту Диасу, но тогда удушающий приём стал скорее результатом усталости Конора, который впервые дрался в полусреднем весе (до 77 кг).

Неудивительно, что при подготовке к главному событию UFC 229 Макгрегор уделяет огромное внимание борьбе и клинчу. Он понимает, что Нурмагомедов будет стремиться использовать свои близкие к идеальным навыки в партере, и старается по максимуму обезопасить себя от попадания в чужую стихию. Поэтому Конор усиленно отрабатывает защиту от тейкдаунов (переводов на землю) и много работает у сетки, где Хабиб так любит зажимать противников.

Для достижения этой цели Макгрегор даже пригласил в свой лагерь дагестанского борца, обладателя чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Аюба Магомадова. 29-летний атлет — бронзовый призёр чемпионата мира, а также многократный победитель престижных международных турниров. Также ходили слухи, что ирландец пользуется услугами олимпийского чемпиона 2012 года по вольной борьбе Джордана Барроуза, но американец опроверг эту информацию.

«Я не работаю с Конором. Я настроен победить на чемпионате мира, который пройдёт в октябре. Но я желаю ему удачи в его грядущем поединке с Хабибом», — написал Барроуз на своей странице в Twitter.

Также на просочившихся в сеть видео заметно, что Макгрегор уделяет много внимания ударам ногами. В бою с Нурмагомедовым ему придётся работать на дистанции, чтобы не давать сопернику шансов перевести поединок на землю, и здесь это умение может прийтись как нельзя кстати.

Стоит отметить, что именно этот навык помог Конору переломить ход неудачно складывавшегося поединка с Чедом Мендесом. На протяжении двух раундов американский боец доминировал в партере, но по своей неосторожности оказался в стойке, где не смог ничего противопоставить оппоненту. Ирландец нокаутировал его ударом в челюсть, но началась та комбинация именно с нескольких попаданий ногами по корпусу.

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При этом наставник Нурмагомедова не сомневается, что его подопечный сможет найти путь к победе в схватке с ирландцем.

«Хабиб невероятно силён в ментальном плане. Поэтому я уверен, что он никогда не проиграет. О его психологии не приходится переживать. В этом отношении он очень устойчив. Конечно, Конор знает, на что нужно давить, но это не имеет значения. Нурмагомедов будет оставаться спокойным до конца. В этом плане Макгрегор тоже хорош, но на этот раз у него достойный соперник», — отметил Мендес.

При этом в лагере Макгрегора придерживаются иного мнения. 21-летний боец Bellator Джеймс Галлахер считает, что для победы Макгрегору понадобится всего полторы минуты.

«Нурмагомедов ринется на Конора и попытается схватить его. Но ему нельзя наносить необдуманные удары, находясь вблизи от ирландца. Макгрегор попадёт точно в подбородок и отправит его на пол», — приводит слова Галлахера MMAJunkie.