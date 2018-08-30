Предложение о помощи и грубость в ответ: как Мейвезер помогает раскручивать бой Нурмагомедова с Макгрегором

До поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором остаётся чуть больше месяца. Интерес к бою регулярно подогревают словесные (и не только) перепалки между бойцами в социальных сетях. Однако недавно к ним невольно подключился и бывший оппонент ирландца Флойд Мейвезер. Боксёр предложил Макгрегору тренироваться в его зале, но получил грубый отказ.

До одного из самых долгожданных поединков в истории UFC остаётся чуть больше месяца, а интерес к бою между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором подогревается всеми возможными способами. Во время анонсирования данной схватки президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что компания не будет проводить промотур из-за сжатых сроков. Однако уже сейчас можно сказать, что данное противостояние не очень нуждается в подобной раскрутке.

Перепалка в социальных сетях между россиянином и ирландцем продолжается уже несколько дней, но накануне в неё оказался втянут и непобеждённый чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер — младший. 26 августа прошлого года прославленный спортсмен встретился на ринге с Макгрегором и одержал свою 50-ю победу в карьере. Но даже неудачное выступление Конора произвело на его бывшего оппонента неизгладимое впечатление.

«Конор не собирается отступать, он из тех бойцов, которые абсолютно ничего не боятся. Для него не важно, как завершится поединок. Конор будет драться», — заявил Мейвезер TMZ.

При этом американский боксёр оказался настолько впечатлён способностями и бойцовским духом своего бывшего противника, что даже предложил ему помощь в подготовке к поединку с Нурмагомедовым.

«Я знаю, что у UFC есть своя тренировочная площадка, но мы были бы рады, если бы он занимался в Mayweather Boxing Club», — сказал легендарный боксёр.

Мейвезер не пытался предсказать исход главного боя турнира UFC 229, но при этом снова осыпал Макгрегора комплиментами.

«Я не могу предсказать исход поединка. Никогда не видел, как дерётся соперник Конора. Насколько я знаю, он бесподобен в партере и отлично умеет бороться. Но фанаты хотят видеть, как поединок проходит в стойке. Вот что им нравится. Макгрегор — тяжёлый соперник, он ничего не боится. Настоящий воин», — добавил Мейвезер.

Однако подобные реверансы со стороны бывшего боксёра не произвели впечатления на ирландца. Макгрегор всегда славился своим острым языком и в очередной раз продемонстрировал это, жёстко ответив на слова Мейвезера.

«К чёрту Мейвезеров, кроме Флойда-старшего и Роджера. Не рассчитывайте на мир», — написал Макгрегор на своей официальной странице в Twitter.

Подобное поведение Конора не могло остаться без внимания Флойда. Мейвезер быстро забыл об уважении и лестных словах в отношении своего бывшего оппонента и опубликовал обидное сообщение в своём Twitter.

«Самая лёгкая девятизначная сумма, которую я когда-либо зарабатывал», — подписал американец кадр очного поединка.

На данный момент Макгрегор не ответил своему визави, но можно смело полагать, что конфликт между двумя спортсменами получит продолжение. Зная любовь обоих к публичному обмену колкостями, нетрудно предсказать, что ирландец в скором времени нанесёт по оппоненту ответный удар.

Однако примечательно, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях приходится «воевать на два фронта». Ведь его перепалка с окружением Нурмагомедова затихла, но вряд ли закончилась полностью. Началось всё 24 августа, когда Макгрегор неожиданно опубликовал сообщение, в котором грубо оскорбил отца своего будущего оппонента.

«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за своим фальшивым уважением, прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал Макгрегор.

При этом неясно, что именно ирландец имел под «фальшивым уважением», так как в своём последнем интервью Нурмагомедов-старший заявил, что поединок на UFC 229 закончится тогда, «когда этого захочет Хабиб», а также добавил, что после двух раундов «Конору на ногах делать нечего».

Причём от самого Абдулманапа ответной реакции не последовало. Отец чемпиона UFC достаточно спокойно прокомментировал подобную выходку ирландца.

«По этому поводу я комментарии не даю. На это всё ответ даст Хабиб», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

Но на оскорблениях в адрес отца своего противника Макгрегор не остановился. Следующим в очереди был ещё один боец UFC — Зубайра Тухугов, партнёр по команде и хороший знакомый Хабиба.

«Настоящий чеченец никогда не будет помогать дагестанцу атаковать другого чеченца. Настоящий чеченец никогда не примет приказ от дагестанца. Это предательство. Нет ничего хуже этого», — написал Макгрегор.

Также по теме «Самая отвратительная вещь в истории UFC»: зачем Макгрегор атаковал автобус Нурмагомедова Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор атаковал автобус, в котором находились россиянин Хабиб Нурмагомедов и другие...

Судя по всему, данная фраза ирландца является отсылкой к инциденту, который произошёл за несколько дней до турнира UFC 223 — именно на нём Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC. В лобби одного из отелей Нью-Йорка произошёл конфликт между Хабибом и Артёмом Лобовым, который является спарринг-партнёром Макгрегора. Причиной стали слова российско-ирландского бойца, заявившего, что при встрече может с лёгкостью «надавать дагестанцу оплеух».

В итоге словесная перепалка чуть было не переросла в драку, а в ходе разбирательств пострадал знакомый Конора Ислам Бадургов, который известен своими видеороликами, на которых он изображает Макгрегора. Чеченец по происхождению, он оказался в гуще событий и получил от Нурмагомедова пощёчину.

В результате именно этот инцидент привёл к нападению Макгрегора на автобус, в котором Нурмагомедов и другие бойцы UFC покидали здание арены «Барклайс» после процедуры взвешивания. Ирландец в компании Лобова и ещё нескольких подельников разбили несколько стёкол, а сам уроженец Крамлина попытался прорваться в автобус, но был остановлен. В результате он был осуждён и приговорён к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению гневом.