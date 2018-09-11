«Слов назад не вернуть»: что стало причиной конфликта между Нурмагомедовым и Тимати

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал одним из участников конфликта, связанного с отменой концерта исполнителей музыкального лейбла Black Star в Махачкале. Спортсмен вступил в перепалку с владельцем компании Тимати, который встал на защиту своих артистов. Нурмагомедова поддержали другие бойцы UFC. По их мнению, песни артистов лейбла отрицательно влияют на культуру Дагестана и молодёжь.

До долгожданного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором остаётся меньше месяца, но обстановка вокруг обоих бойцов начинает стремительно накаляться.

Так, в конце августа легендарный боксёр Флойд Мейвезер — младший выразил поддержку ирландцу и предложил тому помощь в подготовке к схватке, на что получил грубый ответ. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях предложение не принял. «Между нами нет мира. Выходи на бой или уйди с дороги», — сказал он.

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Недолго оставался в тени и российский атлет. Нурмагомедов оказался втянут в конфликт с известным рэп-исполнителем и руководителем музыкального лейбла Black Star Тимуром Юнусовым (Тимати). Причиной стала отмена выступления в Дагестане певца Егора Крида и MC Doni, которые являются артистами лейбла. Незадолго до намеченного на 9 сентября мероприятия, на официальной странице Крида в Instagram стали появляться угрозы, расцененные местным МВД как «призывы к экстремистской деятельности и разжиганию межнациональной розни».

«Они делают ссылку на религиозную составляющую, объясняя это тем, что посещение подобных мероприятий идёт вразрез с канонами ислама, способствует развращению молодёжи и отдаляет их от религии и норм шариата. При этом позволяют себе выступать в социальных сетях информационных ресурсов с угрозами в адрес организаторов массовых мероприятий зрелищного характера и их участников, в частности российского певца Егора Крида», — говорится в официальном заявлении МВД Дагестана.

Сотрудники правопорядка призвали не поддаваться на провокации. Однако в итоге концерт всё равно пришлось отменить.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла всё-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — сообщил Крид.

Певец Егор Крид

РИА Новости

© Евгения Новоженина

Неожиданным для многих оказался комментарий самого спортсмена. Так, новость об отмене концерта Нурмагомедов сопроводил короткой фразой: «Невелика потеря». Примечательно, что 14 августа в Instagram Нурмагомедова появилась видеозапись с фрагментом выступления известного российского рэп-дуэта HammAli & Navai. Судя по всему, их творчество также не впечатлило бойца.

«Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники», — подписал видео спортсмен.

При этом сам Крид был разочарован тем, что один из его любимых бойцов выступил против его выступления в Дагестане.

«Может, для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты, она огромная. Степень ожидания определяет то, что все места были распроданы задолго до мероприятия! Я бы не писал это тут, если бы вся эта тема с отменой не обрела такого масштаба», — заявил Крид.

Он отметил, что с уважением относится ко всем религиям, но считает, что люди должны сами выбирать, что им слушать, как одеваться и кого любить.

«Менять мнение людей нужно своими примерами, а не бойкотом и призывами, тем более теми, которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта. Стольких угроз в свой адрес и адрес моих поклонников я никогда ещё не получал», — признался артист.

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Позднее сложившуюся ситуацию прокомментировал и руководитель лейбла Black Star Тимати. Он признался, что не нашёл особого отличия в лирике песен Крида и тех артистов, которые обычно выступают в Дагестане, отметив, что в них нет призывов к экстремизму или насилию.

«Да, там есть любовная лирика, они могут быть тебе не близки или могут не нравиться. Но нужно уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не в твоём вкусе, это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои поединки или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо. У каждого бойца или артиста есть свой зритель», — выразил мнение музыкант.

Тимати отметил, что уважает Дагестан и Кавказ в целом, а также предложил Нурмагомедову лично обсудить всё по телефону. Но боец решил поступить иначе. В ответ он опубликовал открытое письмо в социальной сети, в котором в грубой форме ответил рэп-исполнителю.

«Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю. Но говорить мне, что я не имею права на своё мнение, — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет. Для этого у меня есть другие люди, с которыми я советуюсь и кого прислушиваюсь», — написал спортсмен.

Он сказал, что ничто не помешает ему выражать своё мнение, а также обратился лично к представителям сильного пола Дагестана.

«Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не сомнительные личности, которые чего-то хотят», — заключил Нурмагомедов.

Ответ музыканта был значительно сдержаннее. Тимати признался, что был лучшего мнения о Нурмагомедове, но при этом пожелал тому успехов в грядущем поединке с Макгрегором.

Конфликт между спортсменом и музыкантом вызвал значительный резонанс. Так, Нурмагомедову даже пришлось отключить комментарии в Instagram, предположительно, из-за наплыва фанатов лейбла Blackstar. Позднее к обсуждению ситуации присоединились коллеги Нурмагомедова по цеху. Одним из первых конфликт прокомментировал боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов, который в воскресенье одержал свою четвёртую победу в UFC.

Забит Магомедшарипов

© vmma.ru

«Моё мнение таково, что творчество артистов, вовлечённых в этот конфликт, содержит в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу родину от этого. Дагестан — это земля высокой культуры и нравственности, которых, к сожалению, в последнее время становится всё меньше. Я думаю, проблема здесь не в концертах, а в людях, которые их организовывают и посещают», — заявил Магомедшарипов.

Схожего мнения придерживается и экс-боец UFC Альберт Туменов. Спортсмен, выступающий в полусреднем весе, выразил мнение, что Нурмагомедов всё сказал правильно.

«Я поддерживаю его позицию целиком и полностью. Он отстаивает правильные ценности. Те песни, которые поёт Крид, — это неправильное воспитание молодёжи. У Хабиба грамотное мнение», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Однако не остался в долгу и сам Тимати. Позднее он представил более развёрнутый ответ Нурмагомедову, в котором подчеркнул, что в России никто не будет указывать ему, где давать концерты, а где — нет. Кроме того, он назвал «зыбкой почвой» разжигание межнациональных конфликтов на почве религиозных убеждений.

«Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего и не ругайтесь матом. А пока вы всё это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно в глазах собственной же аудитории. Для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечёркнута, слов назад не вернуть», — заключил Тимати.