Тимати заявил, что был о Нурмагомедове лучшего мнения
- © Pravda Komsomolskaya
- globallookpress.com
«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Всё будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — приводит слова Юнусова Sports.ru со ссылкой на Instagram Нурмагомедова.
Ранее Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Егора Крида стал дагестанский боец.
В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее Нурмагомедов в грубой форме ответил Тимати на слова об отмене концерта Егора Крида в Махачкале.