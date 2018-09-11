Тимати заявил, что был о Нурмагомедове лучшего мнения

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) прокомментировал запись в Instagram российского обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в которой он в грубой форме высказался в адрес исполнителя.

«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Всё будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — приводит слова Юнусова Sports.ru со ссылкой на Instagram Нурмагомедова.

Ранее Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Егора Крида стал дагестанский боец.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Нурмагомедов в грубой форме ответил Тимати на слова об отмене концерта Егора Крида в Махачкале.