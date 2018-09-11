Нурмагомедов в грубой форме ответил Тимати на слова об отмене концерта Егора Крида в Махачкале
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«Каждый ответит за свои слова, просто мне не до вас. Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать», — написал спортсмен в своём Instagram.
Ранее Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Крида стал Нурмагомедов.
В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее Нурмагомедов прокомментировал отмену концерта Егора Крида в Махачкале.