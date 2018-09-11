Нурмагомедов в грубой форме ответил Тимати на слова об отмене концерта Егора Крида в Махачкале

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о словах российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) относительно отмены концерта Егора Крида в Махачкале.

«Каждый ответит за свои слова, просто мне не до вас. Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать», — написал спортсмен в своём Instagram.

Ранее Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Крида стал Нурмагомедов.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал отмену концерта Егора Крида в Махачкале.