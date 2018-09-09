«Силён в каждом из аспектов»: российский боец Магомедшарипов одержал досрочную победу над Дэвисом на UFC 228

В Далласе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 228. Российский боец Забит Магомедшарипов одержал досрочную победу над американцем Брэндоном Дэвисом и продлил свою беспроигрышную серию в крупнейшем ММА-промоушене мира. После боя уроженец Хасавюрта бросил вызов бывшему первому претенденту на титул в полулёгком весе Чеду Мендесу.

Изначально поединок с участием Забита Магомедшарипова должен был стать четвёртым по значимости на турнире UFC 228. Помимо главного события — чемпионского сражения между полусредневесами Тайроном Вудли и Дарреном Тиллом, — выше него в карде располагались два женских боя. Обладательница пояса в наилегчайшем весе Никко Монтаньо должна была защищать его в поединке с представительницей Перу Валентиной Шевченко, однако в силу непредвиденных обстоятельств бой был отменён. По окончании процедуры взвешивания американка была госпитализирована, а вскоре стало ясно, что она не сможет выступить на шоу.

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В последнее время в UFC к подобным ситуациям стали относиться гораздо строже. Монтаньо была лишена чемпионского пояса, а организация предприняла все усилия, чтобы найти ей замену, но сделать это не удалось. Расстроенная Шевченко обвинила свою соперницу в нечистоплотности, но была вынуждена покинуть Даллас без заветного титула.

При этом проблемы со взвешиванием были и у Магомедшарипова. С первой попытки россиянин, который при росте 186 см выступает в весовой категории до 66 кг, не смог уложиться в указанные рамки. В UFC такое карается серьёзным штрафом, а соперник может и вовсе отказаться от поединка. К счастью для Забита, повторная процедура увенчалась успехом и экс-чемпион ACB был допущен к турниру.

Для Магомедшарипова этот поединок стал четвёртым в UFC. В трёх предыдущих он неизменно побеждал, причём дважды сделал это досрочно. Отсутствие поражений и зрелищность моментально возвели уроженца Хасавюрта в статус одного из самых перспективных полулегковесов промоушена, а также позволили ему ворваться в топ-15 рейтинга своей категории. Помешать ему продлить свою впечатляющую серию собирался попробовать американец Брэндон Дэвис.

Спортсмен из Атланты звёзд с неба не хватал. За свою карьеру он провёл всего 13 поединков и лишь в девяти из них одержал верх. С Магомедшариповым его объединял тот факт, что для него этот бой также должен был стать четвёртым в UFC. Правда, в отличие от россиянина, ранее он лишь раз выходил из октагона победителем, решением судей одолев малоизвестного Стивена Петерсона.

Но, к удивлению публики, первый раунд схватки не прошёл под диктовку российского спортсмена. Бойцы довольно осторожно провели стартовую пятиминутку в попытках найти слабые места друг друга. При этом невооружённым глазом была видна огромная разница в габаритах. Так, Забит на целых 17 см превосходил Брэндона в росте.

Российский боец Забит Магомедшарипов и американец Брэндон Дэвис

Reuters

В итоге преимущество в антропометрии и сыграло одну из ключевых ролей в данной схватке. В конце первого раунда Магомедшарипов решил опробовать свои силы в борьбе, а во втором блестяще реализовал свой потенциал. Он без проблем вошёл в клинч и перевёл поединок в партер, где Дэвис чувствовал себя крайне неуютно. Серьёзно подуставший американец не мог понять, как ему противостоять сопернику, превосходящему его как по умениям, так и по физическим показателям, и очень быстро оказался в незавидном положении. Брэндон отдал спину, а Забит, к удивлению публики, не стал душить противника, а исполнил невероятный болевой приём на ногу. Спустя несколько секунд рефери остановил бой. Примечательно, что на этом же шоу подобным способом выиграл ещё один атлет — Алджамейн Стерлинг, поймавший на «рычаг колена» Коди Стаманна.

Таким образом, после турнира UFC 228 в послужном списке Магомедшарипова стало 16 побед, причём 13 из них были одержаны досрочно. Своё единственное поражение в карьере он потерпел более пяти лет назад: в апреле 2013 года он уступил Игорю Егорову на шоу организации ProFC.

«В процессе подготовки к этому бою мы с моим тренером Рикардо Альмейдой видели, что Дэвис часто отдаёт спину, поэтому делали упор на это. Что касается победы болевым, то я хотел доказать, что силён в каждом из аспектов боя», — заявил Магомедшарипов после поединка.

При этом изначально Магомедшарипов собирался сразиться с другим соперником. Им должен был стать Яир Родригес, но за две недели до боя он получил травму и был вынужден сняться с турнира. При этом ранее мексиканец уже отказывался от встречи с россиянином — в результате его контракт с UFC оказался на грани разрыва.

«Когда мой соперник снялся с поединка, я был очень расстроен. Думал, UFC не смогут найти ему замену и я пропущу турнир. Но спасибо организации за поиск оппонента и Дэвису за то, что принял бой. Надеюсь, Родригес залечит свою травму. В спорте никто от этого не застрахован», — сказал российский боец.

При этом кажется, что в настоящее время встреча с мексиканцем уже не является для него первостепенной задачей. Безусловно, победа над Дэвисом поможет Магомедшарипову подняться в рейтинге полулёгкой весовой категории, а также даст возможность рассчитывать на бой с более серьёзными противниками. После схватки сам Забит бросил вызов бывшему первому претенденту на титул чемпиона UFC Чеду Мендесу, который в июле возобновил карьеру после отбытия двухлетней дисквалификации за допинг.

В главном бое вечера Тайрон Вудли в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе. Во втором раунде американец одержал досрочную победу над Дарреном Тиллом. Уже в дебюте второй пятиминутки ему удалось провести блестящий контратакующий удар в челюсть, после которого он на протяжении нескольких минут избивал своего оппонента в партере. В итоге измождённый англичанин ослабил бдительность и позволил своему оппоненту завершить схватку с помощью удушающего приёма «анаконда», который нечасто встречается в поединках.

Стоит отметить, что эта победа позволила Вудли сравняться по количеству защит титула в полусреднем весе с Пэтом Милетичем. При этом по данному показателю он уступает только двум бойцам — легендарным Мэтту Хьюзу (пять защит) и Жоржу Сен-Пьеру (девять).