Российский боец Магомедшарипов одержал победу на турнире UFC 228

Россиянин Забит Магомедшарипов победил американца Брэндона Дэвиса на турнире UFC 228, который проходил в Далласе.

Магомедшарипова одержал досрочную победу во втором раунде, проведя сопернику болевой приём.

Для 27-летнего уроженца Хасавюрта этот поединок стал четвёртым в UFC. Ранее он одержал три победы, причём две из них — досрочно.

В главном событии турнира действующий чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли успешно защитил свой титул в поединке с Дарреном Тиллом. Бой завершился во втором раунде, 36-летний спортсмен провёл удушающий приём.

Ранее сообщалось, что ,оец смешанных единоборств американец Мелвин Гиллард нокаутировал посетителя одного из ночных клубов Денвера.