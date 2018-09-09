Российский боец Магомедшарипов одержал победу на турнире UFC 228
- Российский боец Забит Магомедшарипов и американец Брэндон Дэвис
- Reuters
Магомедшарипова одержал досрочную победу во втором раунде, проведя сопернику болевой приём.
Для 27-летнего уроженца Хасавюрта этот поединок стал четвёртым в UFC. Ранее он одержал три победы, причём две из них — досрочно.
В главном событии турнира действующий чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли успешно защитил свой титул в поединке с Дарреном Тиллом. Бой завершился во втором раунде, 36-летний спортсмен провёл удушающий приём.
Ранее сообщалось, что ,оец смешанных единоборств американец Мелвин Гиллард нокаутировал посетителя одного из ночных клубов Денвера.