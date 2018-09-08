Экс-боец UFC объявлен в розыск за драку в ночном клубе

Боец смешанных единоборств американец Мелвин Гиллард нокаутировал посетителя одного из ночных клубов Денвера.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, спортсмен нанёс удар одному из посетителей заведения, после отправил в нокаут другого человека.

Гилларда попыталась успокоить сотрудница заведения, но тоже получила удар.

После этого американец скрылся с места происшествия, а полиция объявила его в розыск.

Гиллард выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 2014 года.

Ранее сообщалось, что грузинского боксёра приговорили к десяти годам лишения свободы.