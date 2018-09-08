Экс-боец UFC объявлен в розыск за драку в ночном клубе
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации издания, спортсмен нанёс удар одному из посетителей заведения, после отправил в нокаут другого человека.
Гилларда попыталась успокоить сотрудница заведения, но тоже получила удар.
После этого американец скрылся с места происшествия, а полиция объявила его в розыск.
Гиллард выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 2014 года.
Ранее сообщалось, что грузинского боксёра приговорили к десяти годам лишения свободы.