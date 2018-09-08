Грузинского боксёра приговорили к десяти годам лишения свободы

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Экс-обладатель временного чемпионского титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе приговорён к десяти годам тюрьмы судом США.
Грузинского боксёра приговорили к десяти годам лишения свободы
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает Sputnik.

По информации издания, спортсмен лишится свободы за причастность к преступной группировке, которая была организована выходцами из бывшего СССР. При этом на суде Хурцидзе свою вину не признал.

Грузинский боец обвинялся в совершении преступлений, среди которых насилие, вымогательство, кражи, торговля краденым и мошенничество.

Хурцидзе был арестован в июне 2017 года.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу арестован по подозрению в домашнем насилии.

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