Грузинского боксёра приговорили к десяти годам лишения свободы

Экс-обладатель временного чемпионского титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе приговорён к десяти годам тюрьмы судом США.

Об этом сообщает Sputnik.

По информации издания, спортсмен лишится свободы за причастность к преступной группировке, которая была организована выходцами из бывшего СССР. При этом на суде Хурцидзе свою вину не признал.

Грузинский боец обвинялся в совершении преступлений, среди которых насилие, вымогательство, кражи, торговля краденым и мошенничество.

Хурцидзе был арестован в июне 2017 года.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу арестован по подозрению в домашнем насилии.