Россиянин Магомедшарипов проведёт бой с мексиканцем Родригесом на турнире UFC 227

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Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов проведёт следующий поединок против мексиканца Яира Родригеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 227.

Об этом сообщает MMAjunkie.

Бой состоится 4 августа в Лос-Анджелесе.

В апреле Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC на четыре боя. На его счету 15 побед и одно поражение в MMA.

В активе Родригеса 10 выигранных боёв из 12.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову в Хасавюрте подарили автомобиль и земельный участок.

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