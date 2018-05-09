Россиянин Магомедшарипов проведёт бой с мексиканцем Родригесом на турнире UFC 227

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов проведёт следующий поединок против мексиканца Яира Родригеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 227.

Об этом сообщает MMAjunkie.

Бой состоится 4 августа в Лос-Анджелесе.

В апреле Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC на четыре боя. На его счету 15 побед и одно поражение в MMA.

В активе Родригеса 10 выигранных боёв из 12.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову в Хасавюрте подарили автомобиль и земельный участок.