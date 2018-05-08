Нурмагомедову в Хасавюрте подарили автомобиль и земельный участок

Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов получил в подарок автомобиль Lada Vesta и сертификат на земельный участок в дагестанском городе Хасавюрте.

Об этом сообщает ТАСС.

«Яркий подвиг нашего дорого друга Хабиба — пояс чемпиона UFC, который он привёз в нашу страну, в Дагестан. От имени всех наших болельщиков, общественности нашего района хочу сделать небольшой презент — автомобиль Ladа Vesta», — сказал глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов во время встречи Нурмагомедова с местной молодёжью.

По словам Салавова, приезд спортсмена стал ярким днём для района и одним из тех событий, на которых воспитывается молодёжь.

Сертификат на земельный участок Нурмагомедову преподнёс мастер спорта международного класса по вольной борьбе Магомед Умаров.

«Землю дали, машину дали, сейчас переехать осталось», — пошутил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что автобиография чемпиона UFC Нурмагомедова будет опубликована до конца 2018 года.