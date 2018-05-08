Нурмагомедову в Хасавюрте подарили автомобиль и земельный участок
Об этом сообщает ТАСС.
«Яркий подвиг нашего дорого друга Хабиба — пояс чемпиона UFC, который он привёз в нашу страну, в Дагестан. От имени всех наших болельщиков, общественности нашего района хочу сделать небольшой презент — автомобиль Ladа Vesta», — сказал глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов во время встречи Нурмагомедова с местной молодёжью.
По словам Салавова, приезд спортсмена стал ярким днём для района и одним из тех событий, на которых воспитывается молодёжь.
Сертификат на земельный участок Нурмагомедову преподнёс мастер спорта международного класса по вольной борьбе Магомед Умаров.
«Землю дали, машину дали, сейчас переехать осталось», — пошутил Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что автобиография чемпиона UFC Нурмагомедова будет опубликована до конца 2018 года.