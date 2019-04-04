«Из-за проблем со здоровьем»: Олейник заменит Волкова в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге

Главный поединок турнира UFC в Санкт-Петербурге между Александром Волковым и Алистером Оверимом не состоится. Об этом сообщил сам россиянин. Боец отметил, что у него возникли проблемы со здоровьем. Его место занял соотечественник Алексей Олейник. Спортсмен рассказал, что повлияло на его решение принять бой и получит ли он прибавку к гонорару.

Александр Волков не примет участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Санкт-Петербурге. Участник главного поединка шоу был вынужден отказаться от выступления из-за проблем со здоровьем, а соперником голландца Алистера Оверима станет другой россиянин Алексей Олейник.

До второго в истории турнира UFC в России остаётся чуть более двух недель, а организаторы уже столкнулись с серьёзной проблемой. Как стало известно, участник главного боя и шестой номер рейтинга тяжёлого веса Александр Волков не сможет принять участие в шоу. Накануне об этом сообщили в американских СМИ, а позднее и сам атлет подтвердил эту информацию.

На своей официальной странице в Instagram Волков извинился перед болельщиками и объяснил причины своего отсутствия на турнире.

«Всем привет! Хотел бы прояснить ситуацию с отменой поединка. К моему большому сожалению, бой не состоится из-за проблем со здоровьем, не зависящих от меня лично. Для подготовки к нему было приложено очень много усилий, и я хотел порадовать вас красивым сражением. Но не всё в наших руках», — написал спортсмен.

Он также добавил, что не собирается падать духом и поделился своими дальнейшими планами.

«Я не опускаю руки. Уверен, что в скором времени вы увидите меня в октагоне в лучшей форме. Спасибо всем за поддержку!» — заключил Волков.

На турнире UFC в Санкт-Петербурге Волков готовился провести один из важнейших поединков в карьере. Его соперником должен был стать легендарный ветеран смешанных единоборств Алистер Оверим, который является седьмым сильнейшим тяжеловесом Абсолютного бойцовского чемпионата. Победа над ним могла вернуть Александра на лидирующие позиции в рейтинге и обеспечить ему шанс побороться за статус претендента на титул.

Волков уже был близок к схватке за чемпионство, но уступил Деррику Льюису в октябре. Это произошло в основном карде турнира UFC 229, главным событием которого стало сражение между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Россиянин доминировал по ходу поединка, но в ключевой момент немного ослабил бдительность и был нокаутирован. Впоследствии его оппонент получил бой за титул, но не смог завоевать трофей. Уже во втором раунде он попался на удушающий приём в исполнении Дэниела Кормье.

Первоначально в СМИ появились сведения, что причиной отказа Волкова от поединка стали не проблемы со здоровьем. Как сообщил «Матч ТВ», в организме Александра якобы были обнаружены запрещённые препараты, что не позволило ему выступить на турнире. Однако и сам боец, и его менеджер Александр Банников эту информацию не подтвердили.

«Мы надеемся в кратчайшие сроки решить проблемы со здоровьем и выступить уже летом», — заявил представитель атлета.

Место Волкова в главном поединке вечера займёт его соотечественник Алексей Олейник. Спортсмен уже во второй раз подряд станет хедлайнером российского турнира UFC. В сентябре он выступил в Москве и одолел легендарного Марка Ханта. В первом же раунде он поймал новозеландца на удушающий приём сзади и одержал свою шестую победу в октагоне.

Изначально он должен был драться с Уолтом Харрисом на турнире UFC Fight Night в Оттаве, который был запланирован на 4 мая. Американец провёл в организации всего девять поединков, в пяти из которых потерпел поражения. Примечательно, что в декабре 2018 года состоялся его юбилейный бой в рамках промоушена, в котором он раздельным решением судей победил Андрея Орловского. Однако в ходе допинг-тестирования в его организме был найден селективный модулятор андрогенных рецепторов. Атлет был дисквалифицирован на четыре месяца, а результат был аннулирован.

Олейник ни разу не встречался в Оверимом в бою, однако тренировался вместе с голландцем. Одно из совместных занятий закончилось для Алексея серьёзной травмой — он получил перелом двух рёбер в результате фирменного удара соперника коленом в клинче.

Несмотря на это, Олейник признался, что сразу согласился на смену соперника.

«Я сам ещё точно не знаю, как это получилось. Мне написали из UFC. Думал недолго и почти сразу дал согласие. Потом мне прислали контракт — и несколько часов назад я его подписал. Повторю: сомнений не было. Если выбирать между Алистаром и Харрисом, то всё очевидно. Поединок с голландцем почётнее: он много лет входит в топ-10 бойцов мира, бывший чемпион К-1, победил многих известных атлетов», — цитирует Олейника «Матч ТВ».

Россиянин также отметил, что его наработки к поединку Харрисом абсолютно не подходят для боя с Оверимом. В отличие от Уолта, Алистер — правша и известен своими феноменальными навыками муай-тай. Кроме того, ранее Алексею никогда не удавалось побороть своего будущего оппонента.

«Есть две недели на то, чтобы придумать, как его победить», — отметил спортсмен.

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Он также подчеркнул, что согласился на этот поединок не ради денег, так как ему не полагается прибавка к гонорару из-за смены соперника и статуса схватки.

«Когда слышу этот вопрос, у меня сразу перед глазами сцена из фильма «Троя»: «Я видел твоего соперника: он страшный, огромный, я бы ни за что не вышел против него». — «Оттого безызвестным ты проживёшь свою жизнь». Мне почти 42 года. Я всю жизнь принимал вызовы. Это и есть путь нормального сильного бойца. Он неотступно идёт своим путём», — заключил Олейник.

На данный момент российский боец занимает девятое место в рейтинге UFC и имеет серию из двух побед подряд. Своё последнее поражение он потерпел в ноябре 2017 года, когда техническим нокаутом уступил одному из сильнейших тяжеловесов промоушена Кёртису Блэйдсу.

В свою очередь, Оверим выиграл лишь один из последних трёх поединков. Голландец поочерёдно уступил Фрэнсису Нганну и всё тому же Блэйдсу, после чего взял верх над ещё одним россиянином Сергеем Павловичем. Алистер не позволил ему успешно дебютировать в самом популярном ММА-промоушене мира и победил техническим нокаутом в первом же раунде.