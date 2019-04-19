Бой Олейника с Оверимом, возвращение Махачева и дебют Штыркова: чем интересен турнир UFC в Санкт-Петербурге

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Сергей Стариков
20 апреля в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдёт второй турнир UFC в России. Главным событием шоу станет поединок между девятым и седьмым номерами рейтинга тяжёлого веса — Алексеем Олейником и Алистером Оверимом. Партнёр Хабиба Нурмагомедова по команде Ислам Махачев проведёт первый бой с июля 2018-го, а Иван Штырков дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате.
Бой Олейника с Оверимом, возвращение Махачева и дебют Штыркова: чем интересен турнир UFC в Санкт-Петербурге
  • Олейник, Махачев, Штырков
  • © РИА Новости / AFP / vk.com

Российско-голландское противостояние

Первое в истории шоу UFC в Москве в сентябре прошлого года прошло очень успешно, однако турнир в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля, не вызвал огромного ажиотажа. Главная причина — не самый сильный кард, который несколько недель назад потерял одну из основных звёзд. Шестой номер тяжёлого дивизиона Александр Волков был вынужден отказаться от поединка с Алистером Оверимом. Изначально в СМИ появилась информация о положительном допинг-тесте спортсмена, но впоследствии боец опроверг эту информацию.

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Место Волкова занял его соотечественник Алексей Олейник. В сентябре девятый номер рейтинга взял верх над легендарным Марком Хантом в Москве, а в апреле попробует повторить это в схватке с не менее знаменитым голландцем. На данный момент Оверим — единственный боец в истории, которому удавалось одновременно удерживать три чемпионских титула в ММА и кикбоксинге.

Примечательно, что к тому моменту, как Волкову потребовалась замена, у Олейника уже был назначен другой поединок. Россиянин должен был встретиться с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC Fight Night 150 в мае. Однако возможность сразиться с живой легендой ММА сыграла решающую роль.

«Когда предложили бой с Оверимом, было тяжело примерно десять секунд, пока я подписывал контракт. Уверен, что в субботу все наши ребята выступят достойно. Нам очень нужна ваша поддержка, потому что родные стены должны помогать. Иначе будет совсем плохо», — заявил Олейник по окончании открытой тренировки.

Что касается Оверима, то за годы выступлений он девять раз встречался с бойцами из России. Голландец одержал шесть побед и потерпел три поражения, причём два из них — на заре карьеры в смешанных боевых искусствах. В период с 1999 по 2000 год он дважды уступил Юрию Кочкину. Ещё одна неудача случилась семь лет спустя, когда Алистера нокаутировал Сергей Харитонов на турнире Hero’s 10.

В своём последнем поединке Оверим также встречался с россиянином. На турнире UFC Fight Night 141 он экзаменовал дебютанта Абсолютного бойцовского чемпионата Сергея Павловича. К сожалению для экс-чемпиона М-1 Global, борьбы не получилось. Голландец уже в первом раунде победил техническим нокаутом.

Стоит отметить, что Оверим не только сражался с отечественными атлетами, но также и выступал в России. В июне 2002 года он принимал участие в турнире M-1 MFC: Russia vs. World 3, который проходил в Санкт-Петербурге. Голландцу потребовался всего один раунд, чтобы заставить сдаться Сергея Казановского и принести балл в копилку сборной мира. 

«Очень круто вернуться в Россию впервые за 17 лет, рад всех видеть. Читаю все сообщения в соцсетях, такая поддержка приятна», — заявил Оверим.

Смена соперника стала неожиданностью и для Оверима. Голландцу пришлось многое изменить в тренировках перед боем, ведь изначально он готовился к сражению с высокорослым ударником, а получил в противники мастера борьбы. Несмотря на это, Алистер не последовал примеру многих коллег и не стал отказываться от поединка.

«Почему не изменил своего решения? Я рад биться на земле Фёдора Емельяненко и других чемпионов. Меня не беспокоит, кто является моим оппонентом. Я сфокусирован только на себе, нахожусь в отличной форме и продемонстрирую это в субботу», — заключил Оверим.

Первый бой Махачева за девять месяцев

Во втором бое вечера в октагон вернётся Ислам Махачев. В последний раз боец выступал на турнире UFC on FOX, который состоялся 28 июля прошлого года. Тогда он легко разобрался с канадцем Кайаном Джонсоном, уже в первом раунде поймав того на рычаг локтя (болевой приём на руку).

Спустя два с небольшим месяца он присутствовал на поединке своего партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Тогда Махачев стал участником потасовки после окончания боя. В отличие от Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, он не нападал на ирландца. Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) всё равно назвала Махачева одним из фигурантов дела.

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Спустя месяц после турнира UFC 229 руководство промоушена сначала назначило, а потом отменило следующий поединок Махачева. Сообщалось, что россиянин должен встретиться с бразильцем Франсиско Тринальдо на шоу UFC 233, которое было запланировано на январь. Но в итоге этот бой не состоялся. 

Как сказал сам Махачев, решение UFC вызвало у него недоумение. При этом он отметил, что президент промоушена Дана Уайт лично пообещал ему организовать поединок с представителем топ-15 лёгкого веса. Однако позднее в качестве соперника Исламу был определён его соотечественник, дебютант главного ММА-промоушена мира Арман Царукян. До настоящего времени он выступал в российских региональных шоу и имел в послужном списке 13 побед при одном поражении.

Несмотря на статус андердога, Царукян заверил, что ему по силам справиться с Исламом.

«Махачев — удобный соперник для меня. Я никогда бы не принял бой, если бы знал, что у меня нет шансов. Сейчас же я в себе уверен», — цитирует Царукяна Aiba Fight.

Сам Махачев признался, что статус фаворита не окажет на него негативного влияния перед боем.

«Моя мотивация — это мои тяжёлые тренировки. У них должен быть результат. Вот я и пришёл за ним», — заключил Махачев.

Дебют Штыркова

Ещё одним участником основного карда UFC в Санкт-Петербурге станет Иван Штырков. На протяжении четырёх лет он выступал в России, но имеет опыт сражений с бывшими звёздами UFC и Strikeforce. В послужном списке «Уральского Халка» значатся победы над такими прославленными спортсменами, как Антонио «Бигфут» Силва, Фабио Мальдонадо, Джефф Монсон, Сатоси Исии. Стоит отметить, что каждый из них в разное время встречался с Фёдором Емельяненко. В своём последнем поединке Иван взял верх над ещё одним экс-представителем Абсолютного бойцовского чемпионата Тиагу Силвой. Уже в первом раунде он поймал бразильца на рычаг локтя и заставил его сдаться.

Его соперником станет Девин Кларк, который имеет на своём счету девять побед и три поражения. В UFC американец провёл шесть боёв и лишь в половине случаев покидал октагон со щитом, хотя на момент схватки лишь один из его оппонентов входил в топ-15 рейтинга организации. Это был поляк Ян Блахович, который уже во втором раунде поймал противника на удушающий приём сзади.

Изначально Кларк должен был встретиться с другим россиянином — Абдул-Керимом Эдиловым. Их поединок был запланирован на петербургский турнир, однако спортсмен внезапно получил травму. В качестве замены был выбран Штырков, хотя поначалу сообщалось, что его дебют в UFC запланирован на лето 2019 года.

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