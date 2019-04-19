Бой Олейника с Оверимом, возвращение Махачева и дебют Штыркова: чем интересен турнир UFC в Санкт-Петербурге

20 апреля в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдёт второй турнир UFC в России. Главным событием шоу станет поединок между девятым и седьмым номерами рейтинга тяжёлого веса — Алексеем Олейником и Алистером Оверимом. Партнёр Хабиба Нурмагомедова по команде Ислам Махачев проведёт первый бой с июля 2018-го, а Иван Штырков дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Российско-голландское противостояние

Первое в истории шоу UFC в Москве в сентябре прошлого года прошло очень успешно, однако турнир в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля, не вызвал огромного ажиотажа. Главная причина — не самый сильный кард, который несколько недель назад потерял одну из основных звёзд. Шестой номер тяжёлого дивизиона Александр Волков был вынужден отказаться от поединка с Алистером Оверимом. Изначально в СМИ появилась информация о положительном допинг-тесте спортсмена, но впоследствии боец опроверг эту информацию.

Также по теме «Из-за проблем со здоровьем»: Олейник заменит Волкова в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге Главный поединок турнира UFC в Санкт-Петербурге между Александром Волковым и Алистером Оверимом не состоится. Об этом сообщил сам...

Место Волкова занял его соотечественник Алексей Олейник. В сентябре девятый номер рейтинга взял верх над легендарным Марком Хантом в Москве, а в апреле попробует повторить это в схватке с не менее знаменитым голландцем. На данный момент Оверим — единственный боец в истории, которому удавалось одновременно удерживать три чемпионских титула в ММА и кикбоксинге.

Примечательно, что к тому моменту, как Волкову потребовалась замена, у Олейника уже был назначен другой поединок. Россиянин должен был встретиться с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC Fight Night 150 в мае. Однако возможность сразиться с живой легендой ММА сыграла решающую роль.

«Когда предложили бой с Оверимом, было тяжело примерно десять секунд, пока я подписывал контракт. Уверен, что в субботу все наши ребята выступят достойно. Нам очень нужна ваша поддержка, потому что родные стены должны помогать. Иначе будет совсем плохо», — заявил Олейник по окончании открытой тренировки.

Что касается Оверима, то за годы выступлений он девять раз встречался с бойцами из России. Голландец одержал шесть побед и потерпел три поражения, причём два из них — на заре карьеры в смешанных боевых искусствах. В период с 1999 по 2000 год он дважды уступил Юрию Кочкину. Ещё одна неудача случилась семь лет спустя, когда Алистера нокаутировал Сергей Харитонов на турнире Hero’s 10.

В своём последнем поединке Оверим также встречался с россиянином. На турнире UFC Fight Night 141 он экзаменовал дебютанта Абсолютного бойцовского чемпионата Сергея Павловича. К сожалению для экс-чемпиона М-1 Global, борьбы не получилось. Голландец уже в первом раунде победил техническим нокаутом.

Стоит отметить, что Оверим не только сражался с отечественными атлетами, но также и выступал в России. В июне 2002 года он принимал участие в турнире M-1 MFC: Russia vs. World 3, который проходил в Санкт-Петербурге. Голландцу потребовался всего один раунд, чтобы заставить сдаться Сергея Казановского и принести балл в копилку сборной мира.

«Очень круто вернуться в Россию впервые за 17 лет, рад всех видеть. Читаю все сообщения в соцсетях, такая поддержка приятна», — заявил Оверим.

Смена соперника стала неожиданностью и для Оверима. Голландцу пришлось многое изменить в тренировках перед боем, ведь изначально он готовился к сражению с высокорослым ударником, а получил в противники мастера борьбы. Несмотря на это, Алистер не последовал примеру многих коллег и не стал отказываться от поединка.

«Почему не изменил своего решения? Я рад биться на земле Фёдора Емельяненко и других чемпионов. Меня не беспокоит, кто является моим оппонентом. Я сфокусирован только на себе, нахожусь в отличной форме и продемонстрирую это в субботу», — заключил Оверим.

Первый бой Махачева за девять месяцев

Во втором бое вечера в октагон вернётся Ислам Махачев. В последний раз боец выступал на турнире UFC on FOX, который состоялся 28 июля прошлого года. Тогда он легко разобрался с канадцем Кайаном Джонсоном, уже в первом раунде поймав того на рычаг локтя (болевой приём на руку).

Спустя два с небольшим месяца он присутствовал на поединке своего партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Тогда Махачев стал участником потасовки после окончания боя. В отличие от Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, он не нападал на ирландца. Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) всё равно назвала Махачева одним из фигурантов дела.

Спустя месяц после турнира UFC 229 руководство промоушена сначала назначило, а потом отменило следующий поединок Махачева. Сообщалось, что россиянин должен встретиться с бразильцем Франсиско Тринальдо на шоу UFC 233, которое было запланировано на январь. Но в итоге этот бой не состоялся.

Как сказал сам Махачев, решение UFC вызвало у него недоумение. При этом он отметил, что президент промоушена Дана Уайт лично пообещал ему организовать поединок с представителем топ-15 лёгкого веса. Однако позднее в качестве соперника Исламу был определён его соотечественник, дебютант главного ММА-промоушена мира Арман Царукян. До настоящего времени он выступал в российских региональных шоу и имел в послужном списке 13 побед при одном поражении.

Несмотря на статус андердога, Царукян заверил, что ему по силам справиться с Исламом.

«Махачев — удобный соперник для меня. Я никогда бы не принял бой, если бы знал, что у меня нет шансов. Сейчас же я в себе уверен», — цитирует Царукяна Aiba Fight.

Сам Махачев признался, что статус фаворита не окажет на него негативного влияния перед боем.

«Моя мотивация — это мои тяжёлые тренировки. У них должен быть результат. Вот я и пришёл за ним», — заключил Махачев.

Дебют Штыркова

Ещё одним участником основного карда UFC в Санкт-Петербурге станет Иван Штырков. На протяжении четырёх лет он выступал в России, но имеет опыт сражений с бывшими звёздами UFC и Strikeforce. В послужном списке «Уральского Халка» значатся победы над такими прославленными спортсменами, как Антонио «Бигфут» Силва, Фабио Мальдонадо, Джефф Монсон, Сатоси Исии. Стоит отметить, что каждый из них в разное время встречался с Фёдором Емельяненко. В своём последнем поединке Иван взял верх над ещё одним экс-представителем Абсолютного бойцовского чемпионата Тиагу Силвой. Уже в первом раунде он поймал бразильца на рычаг локтя и заставил его сдаться.

Его соперником станет Девин Кларк, который имеет на своём счету девять побед и три поражения. В UFC американец провёл шесть боёв и лишь в половине случаев покидал октагон со щитом, хотя на момент схватки лишь один из его оппонентов входил в топ-15 рейтинга организации. Это был поляк Ян Блахович, который уже во втором раунде поймал противника на удушающий приём сзади.

Изначально Кларк должен был встретиться с другим россиянином — Абдул-Керимом Эдиловым. Их поединок был запланирован на петербургский турнир, однако спортсмен внезапно получил травму. В качестве замены был выбран Штырков, хотя поначалу сообщалось, что его дебют в UFC запланирован на лето 2019 года.