Нурмагомедов заявил, что намерен избить Порье в бое за титул UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем титульном поединке, который должен состояться в сентябре с американцем Дастином Порье.

«Думаю, Порье здорово провёл поединок с Холлоуэем. Честно говоря, до боя думал, что Макс победит Дастина. Таков был мой прогноз, говорил об этом с фанатами, командой и отцом. Но Порье впечатлил меня», — приводит слова российского спортсмена MMA Fighting.

Он также отметил значительный прогресс Порье в стойке и добавил, что американец ещё и хорошо действует в партере.

«Что касается нашего с ним боя, я должен избить его. Сделать то же самое, что делаю со всеми остальными. Уважаю Дастина как бойца и человека, но когда мы войдём в клетку, я должен буду его избить. Сейчас я сфокусирован на сентябре, у нас получится отличный бой», — подчеркнул Нурмагомедов.

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.