Боец UFC Гэтжи заявил, что может стать самым тяжёлым вызовом в карьере Нурмагомедова

Боец Аболютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи считает, что его навыки борьбы могут принести успех в поединке с чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Считаю, что мои навыки борьбы могут принести успех в поединке с Хабибом. Я способен остановить его тейкдауны, но не стал бы умышленно переводить бой в борьбу. В стойке у меня сильные удары. Я стал бы для него самым жёстким вызовом, по выносливости мы на одном уровне», —цитирует Гэтжи The MMA Hour.

Также боец добавил, что постарался бы нокаутировать россиянина. Свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт в сентябре против Дастина Порье.

Ранее Порье заявил, что не видит очевидных слабых мест у Нурмагомедова.