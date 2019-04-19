Добраться до Макгрегора: Малиньяджи сразится с Лобовым на турнире Bare Knuckle FC в июне

Спарринг-партнёр Конора Макгрегора, российский боец Артём Лобов проведёт свой второй поединок в Bare Knuckle FC 22 июня. Его соперником станет экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Пол Малиньяджи. Об этом сообщил президент промоушена бокса без перчаток Дэвид Фельдман. Почему американец добивался проведения этого боя и как эта встреча может приблизить его к битве с Макгрегором — в материале RT.

Две недели назад Артём Лобов дебютировал в Bare Knuckle FC — промоушене, специализирующемся на боксёрских поединках без перчаток. На пару с Джейсоном Найтом они устроили настоящее шоу на ринге, которое привлекло внимание не только зрителей, но и руководства. Организация была настолько впечатлена сражением, что уже назвала его «боем года».

Неудивительно, что Bare Knuckle приложили все усилия, чтобы в максимально короткие вернуть россиянина в восьмиугольный ринг. Его бесшабашный стиль ведения боя практически гарантирует, что поединок получится интересным и красочным. Но если добавить к этому звёздного оппонента, с которым у Артёма активно развивается конфликт, успех схватке гарантирован. Видимо, именно этим руководствовались организаторы, когда решили свести лицом к лицу Лобова и экс-чемпиона мира по боксу в двух весовых категориях Пола Малиньяджи.

Как сообщает MMA Fighting, в пятницу президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман подтвердил слухи о проведении поединка между двумя бойцами. Схватка должна пройти 22 июня в штате Нью-Гэмпшир, при этом точное место пока не называется. Примечательно, что ранее промоушен ни разу не проводил турниры в этом регионе. Дебютное шоу состоялось в Шайенне, штат Вайоминг, ещё одно — в мексиканском Канкуне и три — в Билокси, Миссисипи.

Конфликт между двумя бойцами берёт начало летом 2017 года, когда партнёр россиянина по команде Конор Макгрегор готовился к боксёрскому поединку с Флойдом Мейвезером-младшим. Малиньяджи был одним из спарринг-партнёров ирландца вплоть до того момента, как в сеть попало видео с их совместной тренировки. На нём было видно, как экс-чемпион UFC в двух весовых категориях доминирует над опытнейшим противником и даже посылает того в нокдаун.

Узнав о том, что запись была опубликована, Малиньяджи обрушился с критикой на Макгрегора и заявил, что видео было сфабриковано. По его словам, команда ирландца специально оставила моменты с удачными действиями Конора, полностью вырезав те, где преимуществом владел он. После этого он покинул лагерь и начал настоящую войну с его бывшим товарищем.

На протяжении последних двух лет американец регулярно поливал грязью Макгрегора, упрекал в трусости, обвинял в употреблении наркотиков, но также настойчиво предлагал выяснить отношения в ринге. К этому моменту последним крупным боем Малиньяджи был поединок с Дэнни Гарсией в 2015 году, а за следующие четыре года он провёл лишь четыре схватки. В трёх из них он одержал победы над малоизвестными спортсменами, а в последней уступил британцу Сэму Эггингтону. Стоит отметить, что на кону стоял титул не мирового, а интернационального чемпиона в полусреднем весе по версии WBC.

Таким образом, склонив Макгрегора к очной схватке, Малиньяджи мог убить сразу двух зайцев: вновь напомнить о себе и заработать круглую сумму. Учитывая ажиотаж вокруг первого поединка Конора в боксе и его умение продавать каждое своё появление на ринге или в октагоне, этот бой имел все шансы стать одним из самых обсуждаемых событий года.

Однако Макгрегор отказался от продолжения карьеры в боксе и вернулся в ММА, но Малиньяджи не собирался сдаваться. Пол подписал контракт с Bare Knuckle FC и в очередной раз вызвал на бой Конора, но, не получив ответа, обратил внимание на окружение ирландца. В качестве цели он избрал Лобова и приложил все силы, чтобы добиться встречи с ним.

С того момента, как Лобов и Малиньяджи подписали контракты с промоушеном по боксу без перчаток, их встреча в ринге оставалась лишь вопросом времени. О готовности сразиться с американцем заявлял и сам российско-ирландский боец в интервью RT, которое дал за несколько недель до своего дебюта. Но последней каплей стал инцидент, который произошёл в преддверии турнира Bare Knuckle FC 5. В ходе приуроченных к шоу мероприятий двое спортсменов встретились друг с другом в тренировочном зале, после чего разгорелся конфликт. В процессе перепалки Пол дал пощёчину Артёму, что чуть было не привело к драке.

«Перед днём общения с прессой он сам просил меня соблюдать порядок, а затем ударил меня и удрал! Никогда не видел, чтобы бойцы бегали с такой скоростью. Он был быстрее Усэйна Болта», — заявил Лобов в эфире шоу Ариэля Хельвани на ESPN.

Таким образом, Малиньяджи практически воспроизвёл действия Хабиба Нурмагомедова в одном из отелей Бруклина в апреле прошлого года. Тогда действующий чемпион UFC в лёгком весе также вступил в конфликт с Лобовым, что вызвало гнев со стороны Макгрегора. Результатом этого стали нападение ирландца на автобус, в котором находился россиянин, и последующий очный поединок на турнире UFC 229.

Не исключено, что американский боксёр придерживается того же плана и надеется, что победа над россиянином поможет ему заставить ирландца войти в восьмиугольный ринг. Что касается боя с Лобовым, то Малиньяджи совсем не сомневается в своём успехе.

«Моя победа не подлежит сомнению. Вопрос в том, как сильно я смогу травмировать его. Если он не получит повреждение, которое останется с ним навсегда, то я не буду считать это своей победой», — цитирует Малиньяджи MMA Fighting.

При этом Пол в очередной раз подтвердил свою готовность сразиться с Макгрегором и рассказал, почему они не встретились раньше.

«Макгрегор — единственный, кто не хочет, чтобы этот поединок состоялся. Представители Конора понимают, что в этом случае его песенка будет спета. Как только я побью его, он станет частью истории. Никто не захочет вспоминать о нём. Даже его виски перестанет продаваться. Он сам это знает, мы с ним спарринговались. Я опозорю его», — сказал американец BoxingScene.

При этом Лобов также не остался в долгу, а выразил уверенность в том, что способен сокрушить своего оппонента.

«Вся Америка, Россия и Ирландия хотят, чтобы Малиньяджи задали хорошую трёпку. Никто не сможет заткнуть его навечно, но я могу сломать ему челюсть и заставить помолчать хотя бы чуть-чуть. Все скажут мне спасибо», — заключил Лобов.