Нурмагомедов призвал к ответу полицейских, подозреваемых в причастности к смерти отца чемпиона ММА

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что полицейские, которые забили до смерти отца бойца смешанных единоборств Магомеда Юнисулау, должны понести наказание по всей строгости закона.
Нурмагомедов призвал к ответу полицейских, подозреваемых в причастности к смерти отца чемпиона ММА
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Как можно человека забить до смерти? Если человек нарушил, то у нас в стране есть закон для этого. Нигде не написано, что нужно забивать до смерти. Люди, которые представляют правопорядок, должны быть примером для остальных. Надеюсь, эти преступники понесут наказание по всей строгости закона», — написал Нурмагомедов в Instagram.

В среду, 24 апреля, в Орехово-Зуеве был забит до смерти 46-летний Сулли Юнисулау, отец чемпиона по ММА Магомеда Юнисулау. В совершении преступления подозреваются трое сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, избивших до смерти отца бойца ММА.

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