«Деньги для Хабиба второстепенны»: экс-тренер Нурмагомедова о его папахе, внутреннем стержне и конфликте с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов выделялся на фоне остальных спортсменов уже на заре своей карьеры в смешанных единоборствах, заявил в интервью RT бывший тренер бойца Марат Кештов. По его словам, россиянин обладает уникальным стилем, который позволит ему сохранить титул чемпиона UFC в лёгком весе в ближайшее время. Специалист также рассказал, почему бывший ученик отказался от спонсорских контрактов ради папахи, и прокомментировал его конфликт с ирландцем Конором Макгрегором.

— Как начался ваш собственный путь в смешанных единоборствах?

— Одна из вещей, которые мне нравятся в ММА, — это совокупность большого количества разных направлений. Борьба была частью моей жизни с самого детства. Мы смотрели фильмы и видеозаписи о карате, тхэквондо, кикбоксинге и были по-настоящему впечатлены этими новыми для нас дисциплинами. Чем-то я начал заниматься под влиянием старшего брата, однако в месте, где я рос, не было столько возможностей. В итоге я попал на соревнования по тхэквондо и отобрался в сборную России, за которую выступал на протяжении нескольких лет.

Вместе с командой путешествовал по всему миру и в 1995 году оказался в США. На тот момент мне нравилось наблюдать за поединками Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), однако их большим поклонником себя не считал. Я люблю боевые искусства, демонстрацию техники высшего уровня. Именно это и стараюсь передать своим ученикам. Необходимо совершенствоваться не в одном направлении, а сразу на нескольких уровнях.

— Кого из своих учеников вы бы могли отметить отдельно?

— Их было много. Часть из них добилась определённых успехов. Разумеется, это Хабиб, который начал свой путь в ММА у нас в Нью-Джерси. Я бы назвал Адлана Амагова, Алексея Олейника, Вячеслава Василевского, Михаила Малютина. Все они выступают на самом высоком уровне.

— На тот момент вы могли предположить, что Нурмагомедов сможет добиться таких высот?

— Всегда знал, что он особенный. Хабиб выделялся не только своим талантом, но и дисциплиной и работоспособностью. Уже в то время он был непобедим. Я видел его стойкость и понимал, что однажды он станет чемпионом.

— Нурмагомедов приехал в США, не зная английского языка. Доставляло ли ему это какие-либо неудобства? Что можете сказать о его характере на тот момент?

— Разумеется, как и остальные ребята, приехавшие из России, он попадал в разные курьёзные ситуации. Ведь речь идёт об абсолютно новой для тебя обстановке, культуре, языке. Таких моментов не избежать, может всякое произойти. Но в Хабибе больше всего меня впечатлила одна вещь.

Какое-то время он жил в моём доме, пока мы искали ему квартиру. В тот момент мы только узнавали друг друга, часто вместе смотрели бои. Меня поразило его знание всех бойцов, их статистики. Нурмагомедов был настоящим фанатом ММА, полностью погружённым в этот вид спорта. Его познания, талант, дисциплина и навыки сочетались с уверенностью в себе, с осознанием того, что он хочет.

— Отличительным знаком Нурмагомедова стала его папаха. Правда ли, что на заре карьеры ради неё он отказался от некоторых спонсорских соглашений?

— Да, изначально это вызывало у нас некоторое беспокойство. Но это часть имиджа бойца, который отражает его принадлежность к определённой культуре. Из-за папахи у Хабиба иногда возникали разные ситуации, некоторые думали, что это парик, и не понимали её смысла. Однако для него самого она означает гораздо больше, чем просто головной убор. Это традиции, образ жизни кавказских людей. Всё это важнее финансовой составляющей. Стоит отметить, что для Нурмагомедова деньги всегда играли второстепенную роль. В первую очередь он хотел чемпионской славы.

— После своего первого боя в UFC он покинул вашу команду. Что произошло?

— Мы начали подготовку к бою с бразильцем Глейсоном Тибау, но внутри коллектива возникли определённые разногласия, и Хабиб оказался в центре конфликта. Я был на его стороне. Учитывая потенциал бойца, не хотелось, чтобы эта ситуация отразилась на его карьере. Тогда мы сели в ресторане и я предложил ему перейти в Американскую академию кикбоксинга (AKA), так как был знаком с несколькими их учениками, а Кинг Мо (Мухаммед Лаваль. — RT) — мой близкий друг. Предложил им кандидатуру Нурмагомедова и уже через час мне перезвонили и дали согласие. Под их руководством он завершил тренировочный процесс и выиграл у бразильца.

— Тем не менее, вы продолжили поддерживать связь?

— На самом деле, она никогда не пропадала. Общение продолжилось, мы созванивались, на праздники Хабиб присылал мне подарки. Он всегда был благодарен за помощь с моей стороны. Несколько дней назад мы встречались лично.

— Были ли вы удивлены его прогрессом за последние несколько лет?

— Честно говоря, в Хабибе всегда чувствовался этот внутренний стержень. До США у него уже была прекрасная подготовка, база, которая сделала его победителем. Эти качества были даны ему изначально, с самого детства. Разумеется, всегда есть, над чем работать, необходимо улучшать свои показатели, но самое главное в нём уже было. Да, Нурмагомедов продемонстрировал значительный прогресс, но он был хорош и до этого.

— По вашему мнению, сможет ли кто-нибудь отобрать у него титул в ближайшем будущем?

— Всё возможно, но Хабиб обладает таким стилем, что даже парни, находящиеся в пятёрке лучших, выглядят не так хорошо на его фоне. А именно стиль предрешает ход боя. Поэтому мне кажется, он будет оставаться чемпионом какое-то время.

— Нурмагомедов всегда отличался скромным поведением вне октагона. Думали ли вы, что он может оказаться в центре конфликта с Конором Макгрегором?

— Это так, но в то же время могу его понять. Я сам с Кавказа, где некоторые вещи воспринимаются по-другому. Хотя я сам живу в США на протяжении 25 лет, это влияние до сих во мне не угасло. Для нас одной из ключевых вещей является то, что ты говоришь. Не хвастайся, будь скромен, уважай окружающих. Но если кто-то тебя оскорбляет, ты должен ответить. О деталях конфликта, по большему счёту, я узнал из СМИ, поэтому мне сложно давать здесь какую-то оценку. Да, мы говорим о бизнесе, в котором за шоу платят большие деньги, и некоторые бойцы так это и воспринимают. Но в то же время нужно уметь постоять за свою честь. Дисциплина и уважение всегда должны быть на первом месте.

— Чем вы занимаетесь сегодня?

— Мы переехали в новый зал в Нью-Джерси, где созданы все условия для комфортных тренировок, он поделен на различные зоны и внутри есть всё необходимое оборудование. Присутствовали на турнире UFC в Санкт-Петербурге, где принимал участие наш боец Александр Яковлев. Работает с нами на протяжении длительного времени. Он прошёл долгий путь, а это был его седьмой бой под эгидой организации.