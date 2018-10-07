Нурмагомедов устроил драку в зале после победы над Макгрегором
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов устроил драку после победного поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов выскочил за пределы октагона и устроил потасовку в зале. В это же время драка началась и в октагоне.
Ранее Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
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