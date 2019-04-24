«Не использовал весь свой большой потенциал»: на 45-м году жизни скончался олимпийский чемпион по гандболу Погорелов

В Волгограде на 45-м году жизни скончался олимпийский чемпион и обладатель золотых медалей ЧМ по гандболу Сергей Погорелов. После завершения спортивной карьеры прославленный спортсмен проживал в родном Волгограде. О причинах смерти, а также месте и времени прощания с гандболистом пока не сообщается. Бывший тренер Сергея заявил, что Погорелов не использовал весь свой большой потенциал, который в него заложили родители и наставники.

О смерти олимпийского чемпиона по гандболу Сергея Погорелова стало известно в среду утром. О причинах смерти пока ничего не сообщается, как и о времени и месте прощания с известным спортсменом.

По информации СМИ, Погорелов не отвечал на телефонные звонки. Мать Сергея забеспокоилась и решила навестить его, однако обнаружила сына уже мёртвым.

Соболезнования родным и близким погибшего высказала Федерация гандбола России.

«В среду, 24 апреля, пришла трагическая новость. Стало известно, что ушёл из жизни олимпийский чемпион Сиднея Сергей Погорелов. Ему было всего 44 года. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Погорелова. Мы скорбим вместе с вами», — гласит новость, размещённая на официальном сайте ФГР.

Отреагировал на печальное известие и экс-главный тренер сборной России Владимир Максимов, который в настоящий момент входит в тренерский совет Федерации гандбола. Именно под руководством Максимова отечественная команда с Погореловым в составе завоевала золото Олимпийских игр — 2000.

«Сергей достиг больших успехов в спорте, стал олимпийским чемпионом, попадал в символическую сборную Европы. Я считаю, что за рубежом он не использовал весь свой большой потенциал, который в него заложили родители и тренеры. Очень огорчен тем, что он ушёл так рано», — приводит слова тренера ТАСС.

По словам Максимова Погорелов обладал колоссальным опытом и мог бы успешно работать с детьми в гандбольных школах.

«Пускай не у каждого получается работать тренером, но нужно приходить в спортивные и общеобразовательные школы, рассказывать о том, что гандбол — это ярко, интересно и красиво. Это очень помогло бы развитию вида спорта», — добавил тренер.

Успехи Русского гиганта

Сергей Погорелов родился в Волгограде и с детства занимался различными видами спорта. Чуть позже рослый мальчик сделал выбор в пользу гандбола и буквально влюбился в эту игру. При этом у него были все данные для того, чтобы построить большую спортивную карьеру, и он прогрессировал буквально не по дням, а по часам.

Неудивительно, что в совсем юном возрасте Погорелова, обладающего мощнейшим броском с правой руки, заметили и взяли во взрослую волгоградскую команду «Каустик», с которой он в результате стал четырёхкратным чемпионом России, причём завоевал все титулы подряд.

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Достаточно быстро Сергей обратил на себя внимание и тренеров сборной, в которой дебютировал в 1994 году.

Тогда же молодой гандболист вместе с национальной командой отправился на чемпионат Европы в Португалию, где Россия заняла почётное второе место, в финале уступив Швеции.

А спустя два года на Олимпийских играх в Атланте сборная с молодым Погореловым в составе стала пятой.

Но один из главных успехов пришёл к Сергею в 1997-м на чемпионате мира в Японии. Там подопечные Максимова сумели завоевать золотые медали. В решающей встрече оказалась повержена всё та же Швеция.

Погорелов ярко заявил о себе и на ЧЕ-1998, где стал лучшим правым полусредним турнира. Тогда же волгоградца признали лучшим гандболистом континента.

Наконец, в 2000-м сильнейшая в истории российская сборная взяла золотые медали Олимпийских игр в Сиднее. И вновь в финале отечественная дружина оказалась сильнее принципиального соперника — 28:26.

Съездил Сергей и на третьи для себя Олимпийские игры в Афины, где сборная России завоевала бронзовые медали.

Немалого успеха волгоградский гандболист, которого за антропометрические данные называли Русским гигантом (рост — 197 см, вес — 110 кг), добился и на клубном уровне. После четырёх побед в чемпионате России с «Каустиком» он продолжил карьеру за границей.

Наивысшей точки в карьере после отъезда Погорелов достиг с испанским «Сьюдад-Реалем», вместе с которым в 2002 году стал обладателем второго по значимости европейского международного турнира — Кубка Кубков.

Сам же Погорелов, несмотря на успехи за границей, всегда признавался, что скучает по родному городу.

«Где бы я ни жил, в душе по-прежнему являюсь волгоградцем и лучше родного города ещё не встречал», — признавался прославленный гандболист.