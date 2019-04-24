Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

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Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

О причине смерти прославленного спортсмена ничего не говорится.

В составе сборной России, помимо золота Игр-2000, Погорелов завоевал бронзу Олимпиады-2004, золото чемпионата мира 1997-го, а также серебро и золото первенств Европы 1994 и 1996 годов.

В его активе также победа в гандбольном Кубке Кубков в составе испанского клуба «Сьюдад-Реаль».

Ранее сообщалось, что умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Ренальд Кныш.

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