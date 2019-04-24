Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
- ©pixabay.com
Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
О причине смерти прославленного спортсмена ничего не говорится.
В составе сборной России, помимо золота Игр-2000, Погорелов завоевал бронзу Олимпиады-2004, золото чемпионата мира 1997-го, а также серебро и золото первенств Европы 1994 и 1996 годов.
В его активе также победа в гандбольном Кубке Кубков в составе испанского клуба «Сьюдад-Реаль».
Ранее сообщалось, что умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Ренальд Кныш.