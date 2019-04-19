Умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Ренальд Кныш

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Наставник олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике Елены Волчецкой и Ольги Корбут заслуженный тренер СССР Ренальд Кныш ушёл из жизни в возрасте 87 лет.
Умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Ренальд Кныш
  • © Дмитрий Донской
  • РИА Новости

«На 88-м году жизни умер Ренальд Иванович Кныш — заслуженный тренер БССР и СССР, почётный гражданин города Гродно. За время своей работы тренером он изобрёл около 30 новых элементов в спортивной гимнастике, за что был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер СССР» в 1964 году», — говорится в заявлении пресс-службы Министерства спорта и туризма Белоруссии.

Кныш тренировал олимпийских чемпионок Елену Волчецкую и Ольгу Корбут, а также чемпионку СССР Тамару Алексееву.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт на ЧЕ по спортивной гимнастике.

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