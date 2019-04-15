«Удачно прошли турнир»: сборная России выиграла медальный зачёт на ЧЕ по спортивной гимнастике

Сборная России выиграла общекомандный зачёт на завершившемся в Польше чемпионате Европы по спортивной гимнастике. В её активе семь золотых, две серебряные и шесть бронзовых медалей. Кроме того, по количеству завоёванных наград национальная команда превзошла собственный рекорд, датируемый 2013 годом. В заключительный соревновательный день победы одержали Денис Аблязин и Никита Нагорный.

В польском Щецине триумфом сборной России завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В её активе семь золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей. По числу наград отечественные спортсмены не только заняли первое место в общекомандном зачёте, но превзошли собственный рекорд, датируемый 2013 годом, когда на домашнем континентальном первенстве они завоевали лишь шесть золотых и четыре бронзовых медали.

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В последний соревновательный день были разыграны три комплекта наград у мужчин и два — у женщин в отдельных видах программ. В финал соревнований в опорном прыжке прошли сразу два россиянина — Артур Далалоян и Денис Аблязин. Двукратного чемпиона мира подвёл второй прыжок, за который он мог получить шесть баллов. Именно этот элемент не удался спортсмену в многоборье, однако он решил рискнуть и выполнить его вновь.

«Очень расстроил прыжок, могу честно сказать, что больше всего работал именно над ним. Надо довести его до идеального, чтобы он компенсировал моё выступление на коне, и была возможность оторваться. Очень много сил потратил, но не дался он мне на этих соревнованиях, почему, не знаю. Но руки не опускаю, добью его», — приводит слова Далалояна ТАСС.

В отличие от соотечественника Аблязин выполнил всю программу без помарок и получил за своё выступление 14,950 балла. Второе место осталось за представителем Израиля Андреем Медведевым. Интересно, что изначально он уступил Далалояну по сумме баллов, однако впоследствии выяснилось, что судьи неточно рассчитали сложность его элементов, и результат был пересмотрен. В итоге россияне заняли первую и третью строчки и обеспечили сборной безоговорочное лидерство в медальном зачёте.

В упражнении на параллельных брусьях равных не оказалось серебряному призёру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Никите Нагорному, ранее ставшему триумфатором в личном многоборье. Россиянин вновь подтвердил свой класс, чисто выполнив вторую по сложности программу и получив за неё 15,466 балла. По словам гимнаста, он был уверен в своём выступлении и рассчитывал на медаль чемпионата Европы.

«Это спорт, нельзя было спрогнозировать сегодняшнюю победу. Но я знал, что если выполю все элементы, то буду в тройке точно. Такие были мысли. Думаю, что на чемпионате мира буду выступать с теми же программами», — цитирует Нагорного РИА Новости.

Второе место в упражнении на параллельных брусьях занял украинец Пётр Пахнюк. Тройку лидеров замкнул турок Ферхат Арикан. Далалоян вновь не смог ничего противопоставить соперникам и остался четвёртым.

Тем не менее, у него был ещё один шанс побороться за медали континентального первенства. Программу мужских соревнований закрывали упражнения на перекладине, в которых Россию вновь представляли два участника. Помимо Далалояна, в финал пробился ещё один призёр Олимпиады 2016 года Иван Стретович.

К сожалению, спортсмен сорвал один из элементов и потерял сразу несколько баллов. А вот его партнёр по команде подошёл к выполнению программы весьма собранным и на этот раз сумел обойтись без помарок. Он заслуженно получил 14,800 балла и стал промежуточным лидером.

На первой строчке Далолояна сменил голландец Эпке Зондерланд, а затем ещё ниже сдвинул хорват Тин Србич. Однако сумма баллов позволила россиянину остаться на пьедестале почёта и стать десятикратным обладателем медалей чемпионатов Европы.

Ещё одну бронзу в копилку сборной России принесла Ангелина Мельникова. Трёхкратная чемпионка мира совершила ряд ошибок при приземлении, а также вышла за пределы ковра. С учётом высокого уровня сложности программы она заняла третье место, уступив француженке Эмили Дос-Сантос и голландке Эйторе Торсдоттер.

«Нам есть, над чем работать»

Таким образом, Никита Нагорный и Аблязин стали двукратными чемпионами первенства в Щедине. По одному золоту досталось Марии Пасеке, Анастасии Ильянковой и Артутру Далалояну, в активе которого также серебро и две бронзы. Ещё одно второе место осталось за Ангелиной Мельниковой, которая стала обладательницей двух третьих мест. По одной бронзе у Дмитрия Ланкина и Владислава Поляшова.

Тренеры сборной России положительно оценили выступление своих подопечных на континентальном первенстве. Тем не менее наставник мужской команды Валерий Алфосов отметил, что все гимнасты продолжают подготовку к Олимпийским играм 2022 года, а нынешний турнир является одним из этапов этого процесса.

«Никакого головокружения от успехов ни у ребят, ни у тренеров абсолютно быть не может. Мы в Щецине пробуем команду, пробуем спортсменов, смотрим новые комбинации. Нам есть, над чем работать и над чем думать», — заявил Алфосов.

В свою очередь, главный тренер сборной Андрей Родионенко также подчеркнул важность нынешних соревнований.

«Могу сказать, что план подготовки выполняется, теперь нам нужно внести кое-какие коррективы. Мы здесь просмотрели спортсменов, претендующих на попадание в олимпийскую команду, будем думать дальше. Несмотря на то, что мы завоевали достаточное количество медалей, проблем ещё много, хотя соглашусь, что прошли турнир удачно», — сказал специалист.

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов поздравил спортсменов с успешным завершением турнира, а также поблагодарил тренерский штаб за проделанную работу.

«Наши мужчины выступили великолепно и показали, что лучше них никого в мире нет. Единственный вопрос — это выступление девушек, которые продемонстрировали слабенький результат, но мы были к этому готовы. У нас впереди много времени, чтобы проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы. При правильном подходе сможем достичь высоких результатов на Играх», — подчеркнул Титов.