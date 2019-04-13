Медали всех достоинств: Нагорный, Далалоян и Мельникова стали призёрами ЧЕ по спортивной гимнастике

На чемпионате Европы в польском Щецине были разыграны медали в личном многоборье. У мужчин золото завоевал Никита Нагорный, а серебро досталось его соотечественнику Артуру Далалояну. У женщин Ангелина Мельникова стала третьей, а первое место заняла француженка Мелани де Жесус дос Сантос.

Золото Нагорного и серебро Далалояна

В третий день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине были разыграны первые комплекты медалей. Сначала на помост вышли мужчины, которые ещё во вторник определили участников финала. Главными фаворитами соревнований считались двукратный чемпион мира Артур Далалоян и серебряный призёр Олимпиады Никита Нагорный. В квалификации россияне показали два лучших результата, после чего в очном споре разыграли золото.

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Если двумя днями раньше успешнее выступил более титулованный Далалоян, то в ключевой момент удача улыбнулась Нагорному. Его итоговый результат составил 88,665 балла, что на 0,833 балла больше, чем у его соотечественника. Никита оказался лучше в четырёх видах упражнений из шести, а за своё выступление на коне и вовсе получил на 0,37 балла больше, чем Артур.

В свою очередь, Далалоян был сильнее лишь в вольных упражнениях и на перекладине. Причём на последней он превзошёл результат Нагорного на 0,2 балла, но в итоге этого оказалось недостаточно. При этом стоит отметить, что на первенстве Европы у россиян практически не оказалось достойных конкурентов. Так, отставание бронзового призёра киприота Мариоса Георгиу от Артура составило 3,434 балла.

Таким образом, Нагорный взял реванш у своего партнёра по сборной за чемпионат мира в Дохе. На том турнире Никита довольствовался лишь бронзой, уступив и Далалояну, и серебряному медалисту китайцу Сяо Жотэну.

«После чемпионата мира получилось сделать правильные выводы. Но это не значит, будто что-то поменял в своей голове и теперь буду постоянно побеждать, как робот. Иногда можно и не добиться нужного результата», — цитирует Нагорного РИА Новости.

Спортсмен пошутил, что они с Далалояном и в будущем будут меняться местами на турнирах.

«Главное, с пьедестала не уходить. Хочу отметить, что намного проще выступать, когда рядом твой друг и товарищ по команде. Когда знаешь, что рядом нет лидеров таких стран, как Япония, Китай и так далее. Выиграл бы Артур — я бы не расстроился. Самое главное, что принесли стране две высшие медали в многоборье, причём с очень большим отрывом», — добавил Нагорный.

В последний раз российские спортсмены завоёвывали золото в данной дисциплине в 2013 году. На первенстве Старого Света в Москве победил Давид Белявский. На трёх следующих турнирах отечественные атлеты неизменно брали серебро — по разу это удавалось всё тому же Белявскому, Андрею Маколову и Далалояну.

«У меня второй индивидуальный чемпионат Европы и второе серебро в многоборье. Это уже для меня традиция, пусть так и остаётся. На следующем первенстве континента тоже согласен быть вторым, главное — чемпионаты мира и Олимпийские игры, там важнее проявить себя. Всё идёт своим чередом», — сказал Далалоян.

Атлет высоко оценил своё выступление в Польше и отметил, что «хорошо отработал свою программу».

«Может быть, немножко погрязнее по качеству исполнил коня, немножко хуже сделал вольные упражнения, чем я умею. Вообще, на этих соревнованиях они у меня не задались», — заключил спортсмен.

Бронза Мельниковой и неудача Симаковой

Российские гимнастки не смогли поддержать почин своих соотечественников и повторить результат 2013 года, когда Белявский и Алия Мустафина синхронно победили в многоборье на первенстве Европы. После блестящего выступления в квалификации в финале Ангелина Мельникова довольствовалась бронзой.

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За свою программу она получила 55,065 балла, что на 0,368 балла меньше, чем у победительницы турнира француженки Мелани де Жесус дос Сантос. Второе место заняла британка Элисса Дауни (55,365).

Примечательно, что перед заключительным выступлением Мельниковой произошёл весьма некрасивый эпизод. Ангелина готовилась к вольным упражнениям, которые должно были завершать программу финала в личном многоборье у женщин. Однако диктор по стадиону задержал её выход, предложив зрителям подождать объявления оценок де Жесус дос Сантос. В результате россиянка в течение минуты ждала разрешения выйти на помост.

«Мне хотелось бы большего, конечно. Но я всё равно довольна, потому что это моя первая медаль чемпионатов Европы в многоборье. Что помешало выступить лучше? У меня не получились брусья, ещё допустила ошибку на бревне», — цитирует Мельникову ТАСС.

Помимо Мельниковой, Россию в этой дисциплине представляла Ангелина Симакова. В отличие от своей соотечественницы, она выступила не так успешно. Гимнастка набрала всего 51,465 балла и заняла девятую строчку.