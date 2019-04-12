Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль ЧЕ в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходит в польском Щецине, в многоборье.

Выступление Мельниковой на турнире было оценено в 55,166 балла.

Отечественная спортсменка уступила лишь представительнице Франции Мелани Де Жезус (55,433 балла) и британке Элиссе Дауни (55,365 балла), завоевавшим золотую и серебряную награды соответственно.

Ещё одна представительница России, Ангелина Симакова, с результатом в 51,465 балла в финале соревнований стала девятой.

Ранее сообщалось, что россиянин Никита Нагорный стал чемпионом Европы в многоборье.