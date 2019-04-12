Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль ЧЕ в многоборье
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
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Выступление Мельниковой на турнире было оценено в 55,166 балла.
Отечественная спортсменка уступила лишь представительнице Франции Мелани Де Жезус (55,433 балла) и британке Элиссе Дауни (55,365 балла), завоевавшим золотую и серебряную награды соответственно.
Ещё одна представительница России, Ангелина Симакова, с результатом в 51,465 балла в финале соревнований стала девятой.
Ранее сообщалось, что россиянин Никита Нагорный стал чемпионом Европы в многоборье.