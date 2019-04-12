Гимнаст Нагорный выиграл золото ЧЕ в многоборье, Далалоян — серебряный призёр
Россиянин Никита Нагорный выиграл золото в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
- РИА Новости
Нагорный набрал в финале 88,665 балла.
Серебряным призёром соревнований стал ещё один российский гимнаст — Артур Далалоян (87,832).
Третье место занял киприот Мариос Георгиу (84,398).
Ранее гимнастка из США сломала обе ноги после неудачного приземления.
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