Гимнаст Нагорный выиграл золото ЧЕ в многоборье, Далалоян — серебряный призёр

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Россиянин Никита Нагорный выиграл золото в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
Гимнаст Нагорный выиграл золото ЧЕ в многоборье, Далалоян — серебряный призёр
  • РИА Новости

Нагорный набрал в финале 88,665 балла.

Серебряным призёром соревнований стал ещё один российский гимнаст — Артур Далалоян (87,832).

Третье место занял киприот Мариос Георгиу (84,398).

Ранее гимнастка из США сломала обе ноги после неудачного приземления.

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