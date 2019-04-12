Гимнаст Нагорный выиграл золото ЧЕ в многоборье, Далалоян — серебряный призёр

Россиянин Никита Нагорный выиграл золото в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.

РИА Новости

Нагорный набрал в финале 88,665 балла. Серебряным призёром соревнований стал ещё один российский гимнаст — Артур Далалоян (87,832). Третье место занял киприот Мариос Георгиу (84,398). Ранее гимнастка из США сломала обе ноги после неудачного приземления.