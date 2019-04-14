Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт ЧЕ по спортивной гимнастике

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Сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт ЧЕ по спортивной гимнастике
  • Артур Далалоян / © Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Российская команда стала недосягаема для соперников после того, как Денис Аблязин выиграл в опорном прыжке шестую золотую награду для сборной, притом что будет разыграно ещё только три комплекта наград, а у идущей второй Великобритании в активе лишь два золота.

Всего на данный момент российские гимнасты завоевали 12 медалей — шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые.

Соревнования чемпионата Европы в Щецине завершится 14 апреля.

Ранее сообщалось, что французскую гимнастку наградили связкой бананов на ЧЕ.

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