Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт ЧЕ по спортивной гимнастике
- Артур Далалоян / © Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Российская команда стала недосягаема для соперников после того, как Денис Аблязин выиграл в опорном прыжке шестую золотую награду для сборной, притом что будет разыграно ещё только три комплекта наград, а у идущей второй Великобритании в активе лишь два золота.
Всего на данный момент российские гимнасты завоевали 12 медалей — шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые.
Соревнования чемпионата Европы в Щецине завершится 14 апреля.
Ранее сообщалось, что французскую гимнастку наградили связкой бананов на ЧЕ.