ВФЛА выполнила последнее требование перед IAAF по восстановлению своих прав

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация полностью погасила задолженность в размере $3,2 млн перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

«31 мая ВФЛА в полном объёме выплатила IAAF задолженность в размере $3,2 млн. Таким образом, формально федерация выполнила последнее требование «дорожной карты» по восстановлению ВФЛА», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Он напомнил, что до этого ВФЛА выполнила ещё одно требование IAAF, согласно которому необходимо было передать пробы московской лаборатории во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

6 июня Шляхтин встретится с членами рабочей группы IAAF, а 8 или 9 июня будет рассмотрен вопрос восстановления IAAF. В случае восстановления российские легкоатлеты смогут снова выступать под своим флагом.

Ранее ВФЛА рассказала о количестве легкоатлетов, претендующих на получение нейтрального статуса.